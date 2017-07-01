لبنان: 5 تفجيرات انتحارية تودي بحياة طفلة وإصابة جنود

بيروت – وكالات : كشف الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن وقوع خمسة تفجيرات انتحارية، أثناء مداهمات نفذها بمخيمات للنازحين قرب عرسال الحدودية، شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل طفلة من النازحين، وإصابة العديد من الجنود بجروح.

واوضح بيان الجيش اللبناني، أنه “أثناء قيام قوّة من الجيش بتفتيش مخيم النور للنازحين السوريين في بلدة عرسال اليوم، أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام دورية مداهمة، ما أدّى إلى مقتله وإصابة عسكريين بجروح غير خطرة”.

وأضاف البيان “أن ثلاثة انتحاريين آخرين اقدموا على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما فجّر الإرهابيون عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدّة للتفجير”.

وتابع البيان انه “وخلال قيام قوة أخرى من الجيش بعملية تفتيش في مخيم القارية للنازحين السوريين، شرق عرسال، أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف من دون وقوع إصابات”.

ولفت البيان ان “إرهابيا آخر اقدم على رمي قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح طفيفة”، كما سمعت أصوات رشقات رصاص متقطعة داخل بلدة عرسال.

وفي بيان آخر، اعلنت قيادة الجيش ان احد هؤلاء الانتحاريين فجر نفسه وسط أفراد عائلة نازحة ما تسبب بمقتل فتاة، قال مصدر طبي لفرانس برس انها تبلغ من العمر عامين ونصف.

وقال مصدر عسكري أن “هدف المداهمة كان البحث عن احد المطلوبين وهو الانتحاري الاول الذي أقدم على تفجير نفسه”.

وفي سياق عمليات الدهم، أوقفت استخبارات الجيش قاتل المقدم نور الدين الجمل في عرسال وهو مطلوب خطير، ويدعى “احمد خالد دياب” سوري الجنسية، وفق ما أفادت قناة لبنانية محلية.

ولقي الجمل مصرعه في الثاني من أغسطس/إب عام 2014 خلال اشتباكات الجيش مع مجموعات مسلحة في منطقة عرسال.

وأسفرت مداهمات مخيمات عرسال، عن توقيف 150 نازحا، بينهم عدد من المسلحين، حسب البيان.