مهربو المخدرات في أستراليا يستخدمون “درونز″ لمراقبة الشرطة

سيدني - د ب أ

صرح مسئولون في أستراليا اليوم الجمعة أن عصابة دولية لتهريب المخدرات استخدمت طائرات بدون طيار لمراقبة الشرطة خلال عملية باءت بالفشل لتهريب كمية من الكوكايين بقيمة 30 مليون دولار أسترالي (23 مليون دولار) إلى داخل البلاد.

وذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية أنه تم ضبط كمية المخدرات التي تزن 92 كيلوجراما في ثلاث حقائب داخل حاوية على متن سفينة شحن وصلت إلى ملبورن قادمة من بنما.

واعتقلت الشرطة سبعة أشخاص بعد حملة المداهمة، ومن بينهم أربعة أستراليين وكنديين اثنين وبريطاني واحد، ووجهت لهم اتهامات بتهريب المخدرات.

وصرح مفتش الشرطة الاتحادي جون بيفريدج بأن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها المجرمون طائرات بدون طيار، ولكنها تكشف أن عصابات المخدرات أصبحت أكثر ذكاء.

وقال بيفريدج للصحفيين في ملبورن: “لقد استخدموا طائرات بدون طيار للقيام بعمليات مراقبة عكسية ضد المحققين بينما كانوا يعقدون اجتماعاتهم”.

وأضاف: “المجرمون يزدادون ذكاء، ولكن الشرطة تزداد ذكاء أيضا”.

وأشاد بيفيردج بجهود المحققين في الافلات من أعمال المراقبة الجوية التي قام بها المجرمون.