حلا الترك تتجاهل والدها وتعود للوسط الفني

القاهرة – القدس العربي

تجاهلت حلا الترك تهديدات وتحذيرات والدها وعادت بقوة الى الوسط الفني مجدداً، بجلسة تصوير جديدة خضعت لها بعد المشاكل العائلية التي واجهتها في الفترة الأخيرة.

وانتقلت الترك على إثر مشاكلها العائلية للعيش مع والدتها منى الساير في البحرين بعد حصول الأخيرة على حكم قضائي بالحضانة.

كما استعادت حلا الترك حسابها على “انستقرام” من والدها محمد الترك لتقوم بمسح جميع صورها القديمة ونشر صور أخرى جديدة أولها أحدث جلسة تصوير شاركت بها.

وأطلت حلا الترك في صور أحدث جلسة تصوير بإطلالة كاجوال، معتمدة على البساطة في الهيئة حيث وضعت مكياج ناعم يناسب سنها، مع زمها لشعرها بالكامل.