فيسبوك تختبر استخدام الطائرات بدون طيار في توصيل الإنترنت لمناطق نائية
سان فرانسيسكو – رويترز
قالت شركة فيسبوك إنها أنجزت تجربة ثانية لإطلاق طائرة بدون طيار بهدف توصيل الإنترنت يوما ما إلى مناطق نائية على سطح الكوكب وإن الطائرة وعلى عكس التجربة الأولى لم تتحطم.
وتعتزم فيسبوك تطوير أسطول طائرات بدون طيار تعمل بضوء الشمس للتحليق أحيانا لشهور والتواصل فيما بينها عبر أشعة الليزر وتوصيل الإنترنت إلى الأرض أسفلها.
كانت الشركة أعلنت نجاح تجربتها الأولى التي أجرتها في يونيو حزيران 2016 بعدما حلقت الطائرة بدون طيار فوق صحراء أريزونا لمدة ساعة و36 دقيقة أي أطول من الوقت المقرر لها بثلاث مرات. وقالت فيما بعد إن الطائرة تحطمت قبل لحظات من هبوطها وإن أضرارا لحقت بأحد جناحيها.
وقال مارتن لويز جوميز مدير منصات الطيران في فيسبوك في تدوينة إن التجربة الثانية جرت في 22 مايو أيار وإن الطائرة حلقت لمدة ساعة و46 دقيقة قبل أن تهبط قرب مدينة يوما في أريزونا وإن أضرارا “قليلة طفيفة يسهل إصلاحها لحقت بها”.
الفيسبوك أكثر وسيله تواصل اجتماعي فاعل،،هي أداة لجمع المعلومات والبيانات الشخصيه وتستخدم لاسباب أمنيه من قبل أجهزه مخابرات عالميه،،
هي أيضا أحدى أكبر وسائل توجيه الرأي العام في أماكن محدده وفي نقاط الغليان ولعبت دورا أبان ما يسمى بالربيع العربي،،(مصر مثالا).
هناك أيضا دور خفي وخطير وهو أبعاد الناس عن دينهم،،وافساد أخلاق الشباب والبنات واستغلالهم وخاصه في سن المراهقه حيث يندر أن تجد من لا يمتلك حساب وبتشجيع الأباء أو أذعانهم (وبخاصه تحميل الصور الشخصيه للفتيات)،،وهناك انعدام أو فقدان الخصوصيه،،،فكل شيء مشاع متاح وفي متناول اليد،،،،وكذلك يعمل على تشويه المعتقدات،،،والتجرؤ على المحرمات،،والامثله كثيره على ذلك،،
لا ننكر أن هناك طرق ايجابيه لاستغلال مثل هذه الوسيله للتثقيف والتعليم وغيره ،،،ولكن يجب الحذر،،،حتى الآباء والأمهات هنا في الغرب أصبحوا يخافون من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أولادهم
الله المستعان