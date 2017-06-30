برلسكوني بعد عودته للسياسة: “في الواقع لم أرحل على الاطلاق”

روما – د ب أ: ذكر رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، الذي تلاحقه الفضائح، سيلفيو برلسكوني اليوم الجمعة أنه سيقود المحافظين في الانتخابات العامة التي تجرى العام المقبل ويعتزم استمالة الناخبين بتخفيضات ضريبية ضخمة وإعانات رعاية اجتماعية.

وحتى وقت قريب، كان يبدو أن الحياة السياسية لبرلسكوني البالغ 80 عاما قد اقتربت من نهايتها بسبب اعتلال صحته وإدانته بالاحتيال الضريبي، مما أدى إلى طرده من البرلمان. لكن فوز حزب “فورزا إيطاليا” الذي يتزعمه في الانتخابات المحلية التي جرت الاحد الماضي أثار حديثا بشأن عودته.

وأضاف برلسكوني في مقابلة مع صحيفة محلية “في الواقع لم أرحل على الإطلاق. على أي حال، فإنني هنا مرة أخرى”.

وبسبب سجله الجنائي، لا يمكن أن يخوض برلسكوني الانتخابات حتى عام 2019 . ويحاول رئيس الوزراء الأسبق رفع الحظر المفروض عليه عبر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وقال برلسكوني للصحيفة “لكن حتى لو فشلت تلك المحاولات، سأكون متواجدا لقيادة الحملة الانتخابية”.

وأضاف أنه سيصوغ برنامجا يستند إلى ضريبة ثابتة ومدفوعات دخل أساسي للفقراء، لكن لم يدل بمزيد من التفاصيل عن التمويل. وألمح أيضا إلى نهج أكثر صرامة حول الهجرة، واصفا الوضع الحالي بأنه “خارج نطاق السيطرة تماما”.

ولا يزال التشكيل الخاص بالائتلاف المحافظ لبرلسكوني غير واضح، وسط حالة من عدم اليقين بشأن القوانين الانتخابية وبسبب المنافسة مع زعيم حزب “الرابطة الشمالية الذي ينتمي إلى اليمين المتشدد، ماتيو سالفيني، الذي يود أن يتولى دور القيادة بدلا من برلسكوني.

وعلى كل حال، من المحتمل أن تكون الانتخابات العام المقبل سباقا ثلاثيا بين الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي ليسار الوسط، بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي والمعسكر المحافظ وحركة “خمس نجوم” المتشككة من الاتحاد الاوروبي.