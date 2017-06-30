الأمم المتحدة: مطالبة قطر بإغلاق قناة “الجزيرة” غير مقبول

(رويترز): قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الجمعة، إن مطالبة دول عربية لقطر بإغلاق قناة الجزيرة “هجوم غير مقبول” على الحق في حرية التعبير والرأي.

وقال المتحدث باسمه روبرت كولفيل خلال إفادة صحافية، إن الأمير زيد “يشعر بقلق بالغ من مطالبة قطر بإغلاق شبكة الجزيرة بالإضافة لوسائل إعلام أخرى تابعة لها”.

وأضاف “سواء كنت تشاهدها أو تحبها أو تتفق مع مواقفها التحريرية أم لا فإن قنوات الجزيرة العربية والإنجليزية مشروعة ولها ملايين المشاهدين. المطالبة بإغلاقها فوراً هي من وجهة نظرنا هجوم غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي”.