الأمم المتحدة: مطالبة قطر بإغلاق قناة “الجزيرة” غير مقبول
Jun 30, 2017
(رويترز): قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الجمعة، إن مطالبة دول عربية لقطر بإغلاق قناة الجزيرة “هجوم غير مقبول” على الحق في حرية التعبير والرأي.
وقال المتحدث باسمه روبرت كولفيل خلال إفادة صحافية، إن الأمير زيد “يشعر بقلق بالغ من مطالبة قطر بإغلاق شبكة الجزيرة بالإضافة لوسائل إعلام أخرى تابعة لها”.
وأضاف “سواء كنت تشاهدها أو تحبها أو تتفق مع مواقفها التحريرية أم لا فإن قنوات الجزيرة العربية والإنجليزية مشروعة ولها ملايين المشاهدين. المطالبة بإغلاقها فوراً هي من وجهة نظرنا هجوم غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي”.
ماذا كان سيحدث على سبيل المثال لو طالبت بريطانيا جارتها هولندا باغلاق قناتها التلفزيونية ؟ كم سيكون عدد المدافعين عن القناة الهولندية ؟ وكم سيكون عدد المعارضين ؟ متى وتحت اى سقف ستعقد الامم المتحدة شكوى مقدمة من هولندا ضد بريطانيا؟