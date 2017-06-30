تعرض سائحتين ألمانيتين لهجوم بسكين في تونس

تونس ـ (د ب أ): تعرضت سائحة ألمانية وابنتها، اليوم الجمعة، إلى هجوم بسكين في مدينة نابل التونسية.

وأفاد مصدر بالمستشفى الجهوي بنابل التي تبعد 60 كيلومترا جنوب شرق العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن سائحة ألمانية تعرضت للطعن بسكين، مما تسبب لها في إصابة بالغة في البطن نقلت على إثرها المستشفى الجهوي الطاهر المعموري في نابل.

وأضاف نفس المصدر أن السائحة المتضررة (27عاما) تعرضت للهجوم بسكين من قبل شخص واحد بينما كانت مع والدتها في “سوق البلغة” السياحي في المدينة. وهي تخضع الآن لعملية جراحية دقيقة في المستشفى.

كما تعرضت والدتها (51 عاما) إلى إصابات خفيفة وحالتها مستقرة.

ولم تعرف أسباب وطبيعة الحادثة. لكن المصدر الخاص في المستشفى أوضح أن منفذ الهجوم عرف في الجهة باضطرابه النفسي.

وعُلم أن وزيرة السياحة سلمى اللومي توجهت من العاصمة إلى المستشفى لزيارة الضحيتين.

يذكر أن السياحة ،وهى مصدر رئيسي للدخل في تونس ، تضررت بشدة جراء هجمات إرهابية في عام 2015 استهدفت متحف باردو ونزل امبريال مرحبا بسوسة سقط خلالها 59 قتيلا من السياح.