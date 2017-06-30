إسرائيل تهاجم عريقات لرفضه اعتبار حماس والشعبية “إرهابيتين”

القدس ـ الأناضول: هاجمت إسرائيل، اليوم الجمعة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بعد رفضه اعتبار حركة “حماس″ والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “إرهابيتين”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريح وصل الأناضول نسخة عنه، إن “عريقات قال أمام الأمم المتحدة، إن حماس والجبهة الشعبية ليستا منظمتين إرهابيتين، رغم أنهما قتلا أكثر من ألف مدني إسرائيلي على مدار عشرات السنين ومدرجتان في قوائم الإرهاب بمعظم دول العالم”.

واعتبر البيان هذه التصريحات “دليل آخر على دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب وتمجيدها للإرهابيين”.

وأمس الخميس، أكد عريقات، في كلمة دولة فلسطين أمام الأمم المتحدة في نيويورك، أن الشعب الفلسطيني “يمارس حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه ضد جرائم الحرب التى ترتكبها سلطة الاحتلال ضده”.

وأضاف المسؤول الفلسطيني البارز، إن “حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليستا حركات إرهابية، وهما جزء لا يتجزأ من حركات التحرر الوطني الفلسطيني”.

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية منظمتا “حماس″ و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” على أنهما “إرهابيتان”.

وتشترط تل أبيب وواشنطن لرفع “حماس″ من لائحة الإرهاب أن تعترف