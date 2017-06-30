شاهد رياض محرز يلهو حافيا بالكرة مع طفل في الجزائر

“القدس العربي” ـ وكالات:

أظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي رياض محرز، نجم نادي ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، وأحسن لاعب جزائري في العامين الأخيرين، وهو يداعب الكرة حافي القدمين بعفوية مع أحد الأطفال بالقرب من منزل عائلته بمدينة بني مسوس بولاية تلمسان غرب الجزائر.

وظهر محرز سعيدا للغاية بقضاء وقت من عطلته الصيفية بالجزائر، مثلما اعتاد في الأعوام الاخيرة. كما اظهر فيديو اخر، محرز وهو يحظى بزيارة الفنان الكوميدي المعروف باسم ” عبد القادر السيكتور”.

ويأتي ظهور محرز في هذا الوقت بالذات، مع تزايد التكهنات بقرب انتقاله إلى نادي أرسنال الانكليزي، بعدما كان يمني النفس بالانضمام لبرشلونة.