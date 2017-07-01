﻿فيلم أمريكي ـ إسرائيلي عن أشرف مروان مستشار السادات وصهر عبد الناصر

الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة: تستعد عدة شركات إنتاج إسرائيلية وأمريكية لتصوير فيلم عن أشرف مروان، صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كجاسوس لإسرائيل في جهاز الرئاسة المصرية خلال فترة ولاية أنور السادات. وفيما تعتبر إسرائيل مروان أحد أهم جواسيسها وتلقبه بالملاك، قالت جهات رسمية في مصر في السابق إن مروان كان عميلا مزدوجا استخدمه السادات كطعم لنقل المعلومات المضللة للإسرائيليين، ولذا فقد تم تشييعه بجنازة رسمية في فترة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

وقال الممثل الهولندي من أصل تونسي، مروان كينزاري، الذي يجسد دور مروان، في تصريحات لمجلة «هوليوود مونيتور» إن التصوير سيبدأ في الأسبوع الأول من تموز/ يوليو المقبل بين إنكلترا وبلغاريا والمغرب. والفيلم مقتبس من كتاب «الملاك… الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل» لكاتبه البروفيسور الإسرائيلي أوري بار الذي يعمل حاليا أستاذا للعلوم السياسية في جامعة حيفا، وخدم على مدى 15 عاما ضابطا في جهاز المخابرات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق الكتاب الذي صدر بالعبرية بطبعتين مختلفتين فإن مروان، الذي عمل سكرتيرا خاصا للرئيس السادات ما بين 1970 و1981 كان عميلا للمخابرات الإسرائيلية الخارجية «الموساد» منذ عام 1969، ونقل معلومات خطيرة إلى إسرائيل مقابل الكثير من المال، أهمها ساعة بدء الهجوم المصري على القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل شبه جزيرة سيناء وقناة السويس في حرب تشرين الأول / أكتوبر1973.

وتسبب كشف جهة إسرائيلية عن الموضوع قبل سنوات جدلا وتراشقا بلغ أروقة المحاكم بين الرئيس الأسبق للموساد تسفي زمير، وبين الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية إيلي زعيرا الذي كشف هويته في حديث صحافي قبل نحو عقدين، فيما رجحت أوساط إسرائيلية أخرى أن مروان الذي مات في لندن قبل سنوات في ظروف غامضة كان عميلا مزدوجا.

وتختلف هذه الرواية عن الرواية المصرية، التي تفيد بأن مروان كان عميلا مزدوجا استخدمه السادات في تمرير معلومات مضللة إلى الجانب الإسرائيلي، وأنه كان «رجلا وطنيا بحق»، كما وصفه الرئيس المخلوع مبارك (1981- 2011).

ويروي الفيلم، بداية، ما يقول إنها علاقة مروان بالموساد، حيث رفض التعاون في البداية، إلا أنه وافق في النهاية مقابل مبالغ مالية ضخمة، حسب الرواية الإسرائيلية. ويؤدي الممثل الإسرائيلي من أصل عراقي، ساسون غاباي، دور السادات في الفيلم الذي يخرجه أريئيل فرومان. وذكر موقع «ماوس» الإخباري العبري أن الممثلة الإسرائيلية ميلي ليفي ستقوم بدور البطولة في الفيلم. وأضاف أن «مروان، واسمه الكودي لدى الاستخبارات الإسرائيلية هو الملاك، كان يملك منظومة علاقات مع الموساد، وزود تل أبيب بمعلومات من داخل صفوة ونخبة النظام الحاكم المصري». وأوضح أن ميلي ليفي ستجسد شخصية «نتالي»، وهي عميلة الاستخبارات الإسرائيلية التي أدارت الاتصالات مع مروان.

ولد مروان عام 1944، وعثر عليه ميتا على الرصيف أسفل شقته الفاخرة في حي كارلتون هاوس وسط لندن، في حزيران/ يونيو2007. وقالت زوجته آنذاك إنه أسرّ إليها قبل تسعة أيام من الحادث بأن «عناصر تصفية كانت تطارده، وأن جهاز الموساد يريد قتله». وأفادت الشرطة البريطانية، حينها، بأنه رغم وجود كاميرات مراقبة في موقع وفاته، إلا أن تعطلها حال دون توافر تسجيل للحادث، فيما أعلن القضاء البريطاني في تموز/ يوليو 2007، أن مروان انتحر بإلقاء نفسه من شرفة شقته، نافيا وجود شبهة اغتيال أو قتل عمد.