﻿صهر بن علي يحصل على جنسية جزر سيشل للتملص من المحاكمة في بلده

تونس – «القدس العربي»: قالت مصادر إعلامية إن صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، تمكّن أخيراً من الحصول على جنسية «جزر سيشل» وهو ما سيمكنه من ضمان عدم تسليمه إلى سلطات بلاده، حيث يواجه تهماً عدة تتعلق بالفساد. وأكد محامي الماطري، طاهر الجربوعي أن موكله حصل أخيراً على الجنسية السيشالية بعد خمس سنوات من طلبه للجوء السياسي في البلاد، مشيراً إلى أنه تم اعتبار المطاري «شخصاً مسلوب الحقوق في تونس»، وان القرار الأخير يمنع من تسليم موكله إلى تونس.

وفرّ الماطري، المُلاحق بتهم عدة تتعلق بالفساد، من تونس إثر الثورة التي أطاحت بحكم بن علي في كانون الثاني/يناير 2011، وتنقل بين عدة بلدان قبل أن يتم القبض عليه إثر محاولة دخول جزر سيشل في كانون الأول/ديسمبر عام 2012، إلا أنه تمكن لاحقا من الحصول على لجوء سياسي في البلاد.

وكانت السلطات الفرنسية اوقفت قبل أيام منصف الماطري (والد صخر) إثر مذكرة جلب دولية ضده، حيث أكدت السلطات التونسية أنها ستطالب بتسليمه لبلاده لمحاكمته بتهم عدة تتعلق بالفساد.