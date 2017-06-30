﻿السيسي: يجب أن نفخر بما حققناه

القاهرة ـ «القدس العربي»: ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلمة تلفزيونية بمناسبة مرور 4 سنوات على ذكرى أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، أعقب ذلك بث القنوات التليفزيونية المصرية الحكومية والخاصة فيلما وثائقيا بعنوان «مصر 1095» بشأن إنجازات السيسي. وقال السيسي إن «ثورة 30 يونيو نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية». وأضاف أن السنوات تمر وتظل ذكرى 30 يونيو في وجداننا، موضحا أن الشعب المصري أثبت أنه أكثر وعيا، واشار إلى أن ثورة 30 يونيو نموذج فريد حيث ثار الشعب معلنا إرادته أمام الجميع.

وتابع: «سيتوقف المؤرخون أمام تلك الثورة التي مضت في 3 مسارات، منذ أن انطلقت في عام 2013، حيث أثبت الشعب المصري أنه أشد عزما من مريدي الشر به، وانتفض المصريون بأعداد غير مسبوقة للحفاظ على الوطن أرضه وهويته، لقوى تخيلت انها منحت السيطرة على مقدرات هذا الشعب».

وبين أن: «ثورة الثلاثين من يونيو استعاد بها الشعب المصري هويته، وصوب بها مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه، وأنها مضت في 3 مسارات، الأول تمثل في التصدي للإرهاب ومواجهة الدولة الداعمة له، ورفضه سطوة أي جماعة حتى لو تسترت برداء الدين، وكلف قواته المسلحة بالتصدي للإرهاب».

وأضاف: «أما المسار الثاني، فكان بداية لاستعادة مصر دورها الإقليمي ومواجهتها للدول التي تدعم الإرهاب، واليوم بات صوت مصر مسموعا، ورؤيتها لإعادة استقرار الشرق الأوسط، محل تقدير، وظهرت رؤى بعض الأشقاء وغير الأشقاء المستترة. واعتبر السيسي ان المسار الثالث يتمثل في التنمية الاقتصادية والسياسية، قائلاً: «على الصعيد السياسي، جرى استكمال خارطة الطريق، وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي انطلقت المشروعات الكبرى، وشرعنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي».

واختتم كلمته قائلا:» يجب أن ننظر بفخر لما حققناه ونحققه كل يوم، فالعين المنصفة لا يمكن ان تخطىء ما يتحقق من إنجازات مثل تحسن مؤشرات الاقتصادات ورفع مؤشرات النمو، وأجدد العهد معكم بمواصلة العمل من أجل استكمال المسارات الثلاثة».