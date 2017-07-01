تشييع عراقي في النجف قتل في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين نددوا بانقطاع الكهرباء
مصطفى العبيدي
النجف ـ «القدس العربي»: شيع أهالي مدينة النجف، أمس الجمعة، جثمان الشاب علي هاتف السلامي، الذي سقط ليلة أول أمس في التظاهرات التي طالبت بتحسين الطاقة الكهربائية في المدينة،
وتطورت إلى اشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة، وما أدى إلى مقتل السلامي، وإصابة خمسة آخرين بجروح.
وأفادت مصادر في شرطة النجف بأن «تظاهرة لحشود غاضبة في النجف انطلقت إلى الشوارع، للتعبير عن الاحتجاج على طول فترات قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية في بعض مناطق المحافظة»، مشيرة إلى «تحول التظاهرة إلى اعمال عنف رافقها إحراق اطارات السيارات واغلاق بعض الطرق بالحجارة».
وقام المتظاهرون بقطع الشوارع بإطارات السيارات المشتعلة والحجارة وسط ترديد هتافات غاضبة. ووجهوا انتقادات لوزارة الكهرباء وللمحافظة بسبب عدم العدالة في توزيع الكهرباء بين أحياء المدينة الفقيرة، مثل حي الشرطة والجديدات وبين أحياء يقطنها متنفذون، حسب قولهم.
وحسب شهادات المتظاهرين، فإن الشرطة قامت بضرب بعضهم واعتقلت آخرين لإجبارهم على التفرق.
وأصدر محافظ النجف لؤي الياسري، توضيحا حول المظاهرات، مؤكداً اعتقال بعض من المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن في المحافظة.
وطالب، في بيان، الوسائل الإعلامية بأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.
وبين أن «ما جرى في مدينة النجف الأشرف وبالتحديد في مناطق حي الشرطة وحنون والمصلخ ابتدأت بمطالبات لبعض المواطنين بتحسين التيار الكهربائي الوطني في المناطق المذكورة»، مضيفاً «علما أنها قبل أكثر من عشرة أيام توجد مشاكل في الخطوط الناقلة للكهرباء المغذية لتلك المناطق ولكن مع الأسف أنه هناك بعض المندسين والمخربين حولوا مسار هذه المطالبات إلى أمور أخرى الغاية منها زعزعة الأمن والأمان في مدينتنا الكريمة، والغاية منها ارباك الوضع الأمني المستتب في النجف الأشرف وكذلك قتل فرحة انتصارات قواتنا الأمنية والحشد الشعبي واعلان تحرير الموصل الذي بات قريبا جدا».
وشدد على أن «الوضع الآن مسيطر عليه بجهود الأبطال من القوات الأمنية المنطقة هادئة ومستقرة».
مديرية شرطة النجف أوضحت، كذلك أن «تظاهرة انطلقت ليلا احتجاجا على انقطاع الكهرباء دون أي موافقة أمنية وبالرغم من ذلك حاولت الأجهزة الأمنية توفير الحماية لها، إلا أن التظاهرة التي كانت في الشارع العام لحي الشرطة على طريق أبو صخير قد تحولت من مظاهرات سلمية إلى قطع الطرق واشعال اطارات السيارات وإثارة مشاكل وإطلاق عيارات نارية مفاجئة وكثيفة من اسطح بعض المنازل وأماكن أخرى ورمي الحجارة وحاول بعض المحرضين تغير مسار التظاهرة إلى مجمع سكني قريب لها يسمى مدينة العلم».
وأضافت، في بيان أن «العيارات النارية المجهولة ادت إلى استشهاد مواطن وجرح خمسة آخرين من قبل أشخاص مجهولين كانوا يطلقون النار من اسطح المنازل وحاولت الشرطة إنقاذ حياة القتيل ونقله للمستشفى الا أنه توفي فيما تم إخلاء الجرحى من قبل الشرطة ودائرة الصحة إلى المستشفيات لغرض علاجهم وفتح تحقيق فوري لمعرفة المتسببين والمشتركين بالحادث ومعرفة البيوت التي انطلقت منها النيران واعتقال مجموعة منهم».
وشكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق لمعرفة حيثيات تظاهرات النجف الاشرف
واعلن المستشار الإعلامي للوزارة، وهاب الطائي في بيان، أن «اللجنة تضم كبار ضباط الداخلية وستنتقل من بغداد مباشرة إلى النجف لتباشر أعمالها».
وتعد النجف، من أبرز المحافظات ذات المكانة الدينية المتميزة لدى الشيعة، وفيها مرقد الإمام علي بن إبي طالب (ع)، حيث يزورها باستمرار آلاف الزائرين الشيعة من داخل العراق وخارجه، كما تضم مكاتب مراجع شيعة كبار منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وآخرون.
مصطفى العبيدي
أظن أن يصل الإحساس بالظلم في تقصير الدولة في تقديم أبسط الخدمات مثل الكهرباء والماء والنظافة والطرق والأمان فيها إلى النجف وكربلاء في العراق بالذات والتي تعتبر أقدس الأقداس لدى الفكر الشيعي (فهي أقدس من مدينة قم الإيرانية حتى عند ولاية الفقيه الإيرانية)، فهي مؤشر خطير، خصوصا في توقيتها مع ما حققته قوات التحالف الدولي والحكومة العراقية، في موضوع حرب الإرهاب التي أفلست الجميع منذ ما حصل في 11/9/2001.
فعندما تصل الأمور بعد 5/6/2017 إلى أن يستشهد واحد من أهل القصيم مركز الفكر الوهابي للدولة السعودية، برابط من قناة الغدير الشيعية، لتشويه سمعة قطر المحسوبة على الفكر الوهابي ودول مجلس التعاون الخليجي، بأكاذيب وتلفيقات ما أنزل الله بها من سلطان، أليس في ذلك شيء من الغاية تُبرّر الوسيلة؟ أو التقية؟ أو النفاق؟ أو على الأقل شيء من التناقض؟ فنحن في أجواء العولمة واقتصادها الإليكتروني، عصر الآلة في التدوين اللغوي، أي لا مكان للضحك بالاستهزاء على فلان أو علان، أو غش وشهادة الزور من أجل فلان أو علان، دون أن يتم تدوينها، فكيف ستمر الكذبة أو يتم التغطية عليها، لتمرير ظلم فلان وهضم حقوق علان، لا أحد يُشكك في الملك عبدالله الثاني في موضوع الرقم الوطني والحكومة الإليكترونية، أو الشيخ محمد بن زايد وموضوع وزارة السعادة، أو الأمير محمد بن سلمان وموضوع رؤية المملكة 2030، لا يُريد مصلحة الإنسان في الدولة، ولكن أن يكون هم الدولة، محدّد في خلق أجواء لإيجاد وظيفة للألة (الروبوت) بدل الإنسان، هذا شيء خاطئ، لأنّه سيعمل على إفلاس الجميع الإنسان والأسرة والشركة والدولة، فقد تم تعيين أول رجل أمن وطبيب (روبوت) عام 2017 فكيف ببقية وظائف الحكومة الإليكترونية إذن؟! التي فرضها البنك الدولي من أجل الوصول إلى الشفافية واللامركزية في الإدارة والحوكمة في دولة الحداثة، لا فرق بين العراق أو إيران أو دول مجلس التعاون بل وحتى الكيان الصهيوني، فجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعاني من شبح الإفلاس منذ عام 2008 والذي تصادف نفس العام الذي فيه منتظر الزيدي، قام بتدوين لغة الحذاء، وفي بث حي مباشر، حتى لا يذكر لي أحد موضوع نظرية المؤامرة التي يتسلّح بها المثقف والسياسي كي يظهر النخب الحاكمة معصومة، نحن لدينا حل، اقتصاد الأسرة (مشروع صالح التايواني)، بدل اقتصاد الفرد (الرأسمالي/الشيوعي أو مختلط كما هو حال الصين).