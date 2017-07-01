﻿تشييع عراقي في النجف قتل في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين نددوا بانقطاع الكهرباء

النجف ـ «القدس العربي»: شيع أهالي مدينة النجف، أمس الجمعة، جثمان الشاب علي هاتف السلامي، الذي سقط ليلة أول أمس في التظاهرات التي طالبت بتحسين الطاقة الكهربائية في المدينة،

وتطورت إلى اشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة، وما أدى إلى مقتل السلامي، وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأفادت مصادر في شرطة النجف بأن «تظاهرة لحشود غاضبة في النجف انطلقت إلى الشوارع، للتعبير عن الاحتجاج على طول فترات قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية في بعض مناطق المحافظة»، مشيرة إلى «تحول التظاهرة إلى اعمال عنف رافقها إحراق اطارات السيارات واغلاق بعض الطرق بالحجارة».

وقام المتظاهرون بقطع الشوارع بإطارات السيارات المشتعلة والحجارة وسط ترديد هتافات غاضبة. ووجهوا انتقادات لوزارة الكهرباء وللمحافظة بسبب عدم العدالة في توزيع الكهرباء بين أحياء المدينة الفقيرة، مثل حي الشرطة والجديدات وبين أحياء يقطنها متنفذون، حسب قولهم.

وحسب شهادات المتظاهرين، فإن الشرطة قامت بضرب بعضهم واعتقلت آخرين لإجبارهم على التفرق.

وأصدر محافظ النجف لؤي الياسري، توضيحا حول المظاهرات، مؤكداً اعتقال بعض من المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن في المحافظة.

وطالب، في بيان، الوسائل الإعلامية بأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

وبين أن «ما جرى في مدينة النجف الأشرف وبالتحديد في مناطق حي الشرطة وحنون والمصلخ ابتدأت بمطالبات لبعض المواطنين بتحسين التيار الكهربائي الوطني في المناطق المذكورة»، مضيفاً «علما أنها قبل أكثر من عشرة أيام توجد مشاكل في الخطوط الناقلة للكهرباء المغذية لتلك المناطق ولكن مع الأسف أنه هناك بعض المندسين والمخربين حولوا مسار هذه المطالبات إلى أمور أخرى الغاية منها زعزعة الأمن والأمان في مدينتنا الكريمة، والغاية منها ارباك الوضع الأمني المستتب في النجف الأشرف وكذلك قتل فرحة انتصارات قواتنا الأمنية والحشد الشعبي واعلان تحرير الموصل الذي بات قريبا جدا».

وشدد على أن «الوضع الآن مسيطر عليه بجهود الأبطال من القوات الأمنية المنطقة هادئة ومستقرة».

مديرية شرطة النجف أوضحت، كذلك أن «تظاهرة انطلقت ليلا احتجاجا على انقطاع الكهرباء دون أي موافقة أمنية وبالرغم من ذلك حاولت الأجهزة الأمنية توفير الحماية لها، إلا أن التظاهرة التي كانت في الشارع العام لحي الشرطة على طريق أبو صخير قد تحولت من مظاهرات سلمية إلى قطع الطرق واشعال اطارات السيارات وإثارة مشاكل وإطلاق عيارات نارية مفاجئة وكثيفة من اسطح بعض المنازل وأماكن أخرى ورمي الحجارة وحاول بعض المحرضين تغير مسار التظاهرة إلى مجمع سكني قريب لها يسمى مدينة العلم».

وأضافت، في بيان أن «العيارات النارية المجهولة ادت إلى استشهاد مواطن وجرح خمسة آخرين من قبل أشخاص مجهولين كانوا يطلقون النار من اسطح المنازل وحاولت الشرطة إنقاذ حياة القتيل ونقله للمستشفى الا أنه توفي فيما تم إخلاء الجرحى من قبل الشرطة ودائرة الصحة إلى المستشفيات لغرض علاجهم وفتح تحقيق فوري لمعرفة المتسببين والمشتركين بالحادث ومعرفة البيوت التي انطلقت منها النيران واعتقال مجموعة منهم».

وشكلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق لمعرفة حيثيات تظاهرات النجف الاشرف

واعلن المستشار الإعلامي للوزارة، وهاب الطائي في بيان، أن «اللجنة تضم كبار ضباط الداخلية وستنتقل من بغداد مباشرة إلى النجف لتباشر أعمالها».

وتعد النجف، من أبرز المحافظات ذات المكانة الدينية المتميزة لدى الشيعة، وفيها مرقد الإمام علي بن إبي طالب (ع)، حيث يزورها باستمرار آلاف الزائرين الشيعة من داخل العراق وخارجه، كما تضم مكاتب مراجع شيعة كبار منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وآخرون.