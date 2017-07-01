﻿أمير قطر يهنئ العراق بـ«الانتصارات على الجماعات الإرهابية»

الدوحة ـ «القدس العربي»: هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الجمعة، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالانتصارات التي حققها العراق ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر بعث ببرقية لكل من الرئيس العراقي الدكتور فؤاد معصوم والدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء، ضمنها تهانيه بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأمنية العراقية على الجماعات الإرهابية وعلى بسط سيطرتها على مدينة الموصل».

وأكد أمير قطر في البرقية «تضامن بلاده مع جمهورية العراق في مواجهة الجماعات الإرهابية ومواصلة دعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والعمل على اجتثاث جذوره ومسبباته».