﻿حجز معتقلي «اتحاد الجرابيع» لحين ورود تحريات الأمن الوطني

القاهرة ـ «القدس العربي»: واصلت نيابة زينهم، أمس الجمعة، التحقيق مع 6 شبان بتهمة الانضمام وتأسيس «اتحاد الجرابيع» للتحريض على التظاهر، والذين عرفوا إعلاميا بـ «معتقلي الفسحة».

وأمرت النيابة بحجز المتهمين لحين ورود تحريات جهاز الأمن الوطني.

وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على كل من سارة مهني، صحافية، ومها مجدي، لاعبة كرة سلة في نادي الزمالك، وإيناس ابراهيم، مديرة في شركة تنظيم حفلات، وأحمد نصر مهندس، و محمد محفوظ بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، أثناء تنزههم في حديقة الأزهر، واصطحبتهم إلى قسم الدرب الأحمر، وحررت محضرا لهم حمل رقم 1483 إداري الدرب الأحمر قبل عرضهم على النيابة.

ووجهت النيابة لهم تهم التحريض على التظاهر، والانضمام لجماعة محظورة وهي «اتحاد الجرابيع»، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتلقي أموال لتنفيذ أعمال «إرهابية»، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود.

وتعود قصة «اتحاد الجرابيع»، عندما فوجىء أهالي القاهرة بداية شهر يونيو / حزيران الماضي، بملصقات صفراء مناهضة للحكومة، تحمل توقيع «اتحاد الجرابيع»، منتشرة في محطات مترو الأنفاق في القاهرة.

وتضمنت الملصقات أسئلة للمواطنين حول أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وتنوعت الأسئلة التي وجهوها للمواطنين بين «هل أنت مطمئن على أطفالك؟»، «هل أنت شبعان؟»، «هل تشعر بارتياح بالاستقرار؟»، وهي أسئلة تتعلق بشعارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتبرير مؤيديه بأنه حقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني بعد أن كانت الأوضاع متدهورة قبل وجوده، على حد قولهم.

كما تضمنت المصلقات بعض كلمات السيسي، حيث سخر كاتبو الملصقات من جملة «تبرعوا بالفكة لمصر»، وسألوا المواطن، هل ما زلت تمتلك فكة؟.

وانتشرت صور الملصقات على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها مستخدمو المواقع، متسائلين عن ماهية «اتحاد الجرابيع».

وأصدر «اتحاد الجرابيع» بيانا حمل عنوان «البيان الأول»، عرفوا أنفسهم فيه بأنهم «شباب لا ينتمون لأحزاب أو حركات سياسية ولا يسعون للسلطة».