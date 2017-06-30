  متضامن فلسطيني مع قطر يهدي منزله لقناة “الجزيرة”

“القدس العربي”:

أهدى المزارع الفلسطيني عايد برناط (أبو عبد الرحمن) منزله المتواضع في قرية بلعين بقضاء رام الله لقناة “الجزيرة”، وذلك تعبيراً عن تضامنه مع القناة ومع قطر، التي تتعرض لحصار تقوده السعودية و الإمارات.

وهذه ليست المبادرة التضامنية الأولى للمزارع الفلسطيني وعائلته، حيث سبق أن عبر لقناة “الجزيرة” عن استعداده للتبرع بكليته وكلية زوجته لأي مواطن قطري يحتاجها، تعاطفا ونصرة لدولة قطر، التي وقفت لجانب الفلسطينيين دوما خاصة في قطاع غزة، والتي تتعرض لحصار مجحف “من عربي لأخيه العربي” كما قال.