﻿4 سنوات على «30 يونيو»: تراجع شعبية السيسي ودعوات للمراجعة

القاهرة ـ « القدس العربي»: تحل الذكرى الرابعة لأحداث 30 يونيو/ حزيران 2013 التي أطاحت بجماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر، وأدت إلى عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وسط حالة من الاستياء والغضب يشعر بها المواطن المصري، نتيجة السياسات التي يتبناها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

سياسات نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، إضافة إلى سياسات تكميم الأفواه التي اتبعها النظام من غلق المجال العام والتضييق على الأحزاب وحملات الاعتقالات التي طالت مئات النشطاء السياسيين.

وتأتي الذكرى الرابعة، كذلك، بعد تصديق السيسي على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية التي تقضي بتنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة، ما اعتبره معارضون للنظام سابقة في التاريخ المصري، أن يقوم رئيس أو حاكم بالتنازل عن قطعة أرض مصرية.

وتتزامن الذكرى كذلك، مع إعلان الحكومة المصرية قرارات زيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14٪ بدءًا من الأحد المُقبل، تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض التي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي التوصيات الخاصة برفع الدعم عن الطبقات الكادحة، ما ساهم في زيادة الأوضاع الاقتصادية سوءا، وحمل الطبقات الفقيرة مزيدا من الأعباء.

كل ذلك أفقد السيسي نسبة كبيرة من شعبيته التي كان يتمتع بها عقب الإطاحة بالإخوان، وهو ما اعترف به شخصيا في مايو/أيار الماضي، عندما قال إن البعض حذره من تراجع شعبيته، وإنه سيفقد حب المصريين بسبب الإجراءات التي يتخذها، وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار.

وأضاف: «لا بأس، لكن لن نظل في هذه الأوضاع، لن أترك الأوضاع على ما هي عليه، أعرف أن المصريين يعانون، ويا رب يكون ما نفعله ونتائجه ثمن معاناتنا فيه حقيقيا»، مع ملاحظة أن هذا الاعتراف جاء قبل القرارات الأخيرة التي زادت من الأعباء على المواطن المصري.

الأمر لم يقتصر على تراجع شعبية السيسي، بل إن الأمور دفعت الكثيرين من معارضيه من شباب القوى الديمقراطية المصرية لمراجعة موقفهم من المشاركة في أحداث 30 يونيو، ودفعت العديد منهم للاعتذار عن المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي شهدت حالة جدل واسعة بين الشباب. فبينما اعتبر الكثيرون أن مشاركتهم في أحداث 30 يونيو كانت خطأ، وان عليهم الاعتراف بذلك، رأى آخرون أن هدفهم كان عقد انتخابات رئاسية مبكرة للتصدي لأخطاء جماعة الإخوان المسلمين التي حاولت الانفراد بالسلطة، وأن «30 يونيو/ حزيران 2013 « جرى الالتفاف عليها من قبل نظام مبارك، كما جرى الالتفاف على ثورة «25 يناير/ كانون الثاني 2011» من قبل جماعة الإخوان.

وفي هذا السياق، قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحافيين وأحد مؤسسي حركة تمرد التي أطاحت بجماعة «الإخوان» لـ «القدس العربي»:» من حق الجميع تقييم تجربة مشاركته في 30 يونيو /حزيران 2013، لكن ما يخصني أنني شاركت فيها من أجل هدف وحيد وهو تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وهذا مطلب مشروع وجزء من أي تجربة ديمقراطية خاصة عندما تكون هناك أزمات سياسية كبرى».

وأضاف: «ما زلت أرى أن مطلب الانتخابات المبكرة في هذا الوقت كان مطلبا صحيحا، وأن حكم الإخوان ارتكب أخطاء وخطايا كبيرة».

وتابع:» لكنني لم أطالب بدم ولا بإقصاء ولا بديكتاتورية جديدة، ولا كنت مع الردة على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، ولا طالبت بحبس أحد ولا بررت القمع ولا الفقر ولا الفساد ولا الدم، باختصار طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة وعارضت حكم الإخوان وهذا حقي، غير ذلك لا شيء يمثلني مما حدث».

وبينما ترددت دعوات للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين وتشكيل جبهة وطنية لا تستبعد أيا من القوى السياسية لمواجهة نظام السيسي، اعتبر الكثيرون أن الشرط الرئيسي لنجاح أي جبهة وطنية هي عدم الاصطفاف مع الجماعات الدينية.

وكانت آخر دعوات المصالحة جاءت في بيان أصدره معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية السابق، والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقررة في 2018، الذي دعا فيه كل شركاء الوطن، في الداخل والخارج، وكل الشخصيات العامة، والكيانات والهيئات، للاتحاد على كلمة سواء، تتجاوز أخطاء ومرارات الماضي، ولا تبتغي إلا إنقاذ الوطن، ومؤسساته، والدفاع عن حقوقه، وحرياته، والعمل على استعادة قيم دولة العدالة، والكرامة، والمساواة، والقانون، ويبقى التاريخ هو الحكم، من أجل مصر وشعبها الأبي ومستقبلها تعالوا إلى كلمة سواء تجمعنا ولا تفرقنا ليبقى الشعب وحده هو صاحب الكلمة والإرادة الحرة والقرار في مستقبله ولتبقى أرضنا وكرامتنا وحقوقنا مصونة كأمة سعت للحرية وبذلت من أجلها الكثير».

إلى ذلك، قال أحمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم تمض أسابيع على سقوط حكم الإخوان حتى تم التآمر بقسوة على تحالف 30 يونيو وتدميره بقانون التظاهر المعادي للحريات الذي ينتمي للنظم الفاشية ما مكن أجهزة الدولة وهي على حالها من عهد مبارك من مصادرة الحريات ومحاولة وأد حيوية الحياة السياسية، والانتقام من العديد ممن شاركوا في ثورة 25 يناير / كانون الثاني العظيمة بقضايا التظاهر غير القانوني».

وتابع النجار: «أعاد النظام إنتاج نظام مبارك بالعديد من شخوصه ورجال أعماله وبسياسات اقتصادية أكثر توحشا ضد الفقراء والطبقة الوسطى من سياسات مبارك نفسه. ولاحقا اُستخدمت أحداث إرهابية مروعة وغريبة على المجتمع المصري مثل حادث المنيا الرهيب كذريعة لفرض الطوارئ وتم تمرير إجراءات واتفاقيات استغلالا لحرص الشعب المصري على دولته وصبره على أفعالها وليس خوفه منها». كل ذلك، وفق النجار «يفرض على جميع القوى الوطنية الديمقراطية السلمية التي لا تدخل فيها أي قوى فاشية أو متاجرة بالدين، مراجعة الذات والتوافق على برنامج سياسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي كبرنامج حد أدنى وطني ديمقراطي للحفاظ على الهوية المصرية وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير من الحرية والكرامة الإنسانية والعيش، والحفاظ على وحدة كامل التراب الوطني واستعادة المكانة القائدة لمصر في إقليمها التي تفرض عليها أن تقود لا أن تُقاد، وأن تبتعد عن أي أحلاف تكونها دول صغيرة تتبنى سياسات بائسة ومخربة».