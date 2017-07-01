ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري: خامنئي لديه تواصل مع السماء وولايته هي ولاية الله على الأرض
محمد المذحجي
لندن ـ «القدس العربي»: اعتبر ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري، علي سعيدي، ولاية خامنئي أنها ولاية الله على الأرض، وأن الولي الفقيه لديه تواصل مع السماء، وأن دوره في مستوى دور النبي، وأن مبدأ ولاية الفقيه هو من أعظم تدابير الله لإدارة أمور الناس.
وحسب وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري، أمس (الجمعة) في مدينة رشت شمالي إيران وخلال مراسم ذكرى مقتل قادة «حزب الجمهوري الإسلامي» (أول حزب تأسس بعد ثورة 1979) في تفجير مكتب الحزب قبل 35 سنة، وصف علي سعيدي الرئيس الإيراني بأنه منافق، لأنه قال إن شرعية الولي الفقيه تأتي من التأييد الشعبي.
وأكد أن الولي الفقيه لديه تواصل مع السماء، وأن ولايته هي ولاية الله على الأرض، وأن دور المرشد الأعلى يستوي مع دور النبي خلال فترة صدر الإسلام.
وأضاف أن من يعتبر شرعية الولي الفقيه بأنها تأتي من التأييد الجماهيري له، فإنه ينافق ويعادي جبهة الحق ويقف في صفّ المنافقين، مؤكداً أن هؤلاء لا يعتقدون بمبدأ ولاية الفقيه إلا على لسانهم، بالإشارة إلى حسن روحاني.
وأوضح أن ربط شرعية الولي الفقيه بالتأييد الشعبي ينافي أسس دين الإسلام، وأن دور الشعب هو التعاون في إقامة النظام الإسلامي وليس إعطاء الشرعية للولي الفقيه.
وبيّن علي سعيدي أن ولاية الفقيه هي من أعظم التدابير الإلهية لإدارة أمور الناس، وأنه لا يمكن حصر هذه الولاية بالزمان والمكان، مضيفاً أن مجلس خبراء القيادة في إيران مهمته كشف الشخص المؤهل لهذا المنصب، وليس إعطاءه الشرعية لأن شرعية الولي الفقيه هي من الله وليس من مجلس خبراء القيادة.
وشدد على أن طاعة الولي الفقيه هي كطاعة الرسول والأئمة الإثني عشر للشيعة.
محمد المذحجي
اخبرنا النبي (ص) أن من بينه و بين الساعة مجموعة من الدجاجلة !
ترى إن لم يكن هذا واحداً منهم ، فمن سيكون إذاً ؟!
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هناك دجاجلة على مر العصور امثال مسيلمة الكذاب و الأسود العنسي ، و زعيم القرامطة و زعيم الحشاشين و في بداية هذا القرن كان هناك ميرزا غلام ، زعيم طائفة الدجل الأحمدية الذي انكر ختم النبوة وادعى انه المهدي المنتظر ، و احمد القادياني الذي ادعى الصلاح اولا ثم النبوة ثم تجسد الالوهية فيه …وهكذا ، لكن لم يخطر ببالي و نحن قد قطعنا شوطاً في القرن الحادي و العشرين ، أن يأتي احد و يجرؤ أن يقدم نفسه بنفس مستوى النبي ، لأن من يتحدث هنا هو ممثل رسمي له !و ستجد من يصدقه و يقول سمعاً و طاعة !
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بالمناسبة هي ليست جديدة على هذا الفكر الشاذ و المنحرف ، فسيده الخميني ( و لقبه في العراق معروف ابان الحرب العراقية الايرانية) يقول في احد كتبه ( الحكومة الاسلامية) إن الإئمة كانوا انواراً تحت العرش قبل خلق العالم و أن لهم احوالاً مع الله لا يصل اليها لا ملك مقرب و لا نبي مرسل ، وهذه من ضروريات مذهبنا !!!
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فهذا قديم يعاد و لا جديد تحت العرش ، آسف تحت الشمس !!!
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التجهيل مستمر ، و الخداع قائم و همج الرعاع في ازدياد للأسف الشديد !!
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بالمناسبة ، لست معترضاً على اي احد أن يعتقد ما شاء ، فهناك اقوام يعبدون الجرذان ، وهناك اقوام يعبدون الاعضاء التناسلية ، وهناك من ينكرون كل شواهد الخلق فلايؤمنون بخالق اصلاً ، وهذا خيارهم و شأنهم ، لكن الذي انا معترض عليه ، أن ينسب هذا الخبل الى دين محمد بن عبدالله و بإسمه ، فهذا تشويه يولد تطرف ” داعشي” من نوع آخر .
يدعي انه يستمد شرعيته من الله وينكل
بأهل السنة والجماعة في اربع دول عربية
ويتحالف مع أعداء الله الشيوعيين. وغيرهم.
لعمري ان هؤلاء الملالي لمجانين وفِي
طغيانهم يعمهون.
وعلي بلدان السنة والجماعة واجب التخلص
من هذه الاحتلالات الفارسية الي تتخد من
الدين مطية لتحقيق أهدافها الفارسية
إذا ليأتي حضرته بمعجزة تؤكد هذه الصلة كما فعل ال قريش بالرسول الكريم إبان دعوته في مكة حيث اجابهم القرآن ” إنما الهكم اله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ” ( سورة فصلت – الآية 6 )