لقاء مع القراء ـ 1 ـ: «العمود السياسي» فن أيضاً!
غادة السمان
أحب الحوار بين قراء «القدس العربي» فهو يخلو من التجريح الشخصي ومعظم بقية العيوب الأخرى العربية التي تفسد كل محاولة للنقاش في مناخ هادئ..
فالحوار في عالمنا العربي شبه مفقود ولعل جوهر مآسينا يكمن في ذلك. الاتهام لدينا مجاني دونما دليل، وتتم محاكمة (الآخر) بل وإدانته قبل منحه فرصة الدفاع عن نفسه.. الحوار بين قراء «القدس العربي» (قرائي وسواي) على درجة كبيرة من الرقي، وأكرر: ليت بعض السياسيين العرب يتعلم منهم!
أنا فاشلة في العمود السياسي!
قارئ يسألني لماذا لا أكتب عن الاحداث السياسية؟ أسبوعياً؟ والإجابة ببساطة: لأنني لست موهوبة في حقل كتابة «العمود السياسي»، ومن المهم دائماً أن يعترف المرء بالنقص ولا يحاول التطاول على حقل لا يتقنه!..
كتابة «العمود السياسي» ليست تسطير انطباعات عن الأحداث وهو ما أفعله أحياناً وفلسطين هاجسي بل نجد رؤيا لها عمود فقري يربط الماضي بالحاضر ويكاد يشي بالمستقبل.. وهو ما لا افلح فيه في عمود مباشر..
في المقابل: وقد أنجح في الايحاء بالمستقبل ولكن في إطار روائي.. روايتي «بيروت 75» مثلاً التي تنبأت بالحرب الأهلية اللبنانية قبل انفجارها بأشهر حين قالت العرافة فيها للسياسي الكبير: «أرى دماً.. كثيراً من الدم».. وكانت بيروت صيف 1974 ـ يوم صدور الرواية ـ النبوءة ـ (روايتي الأولى) ترفل في العز والرفاهية ويغمرها بالمال آلاف السياح العرب ولا توحي (عقلانياً) بانفجار حرب ما، لكن أحد أبطال الرواية «فرح» يهرب من مستشفى المجانين وينتزع لافتة «بيروت ترحب بكم» ويغرس في مكانها لافتة «مستشفى المجانين».. وللأسف تحولت بيروت خلال حربها الأهلية إلى ما يشبه ذلك حيث اقتتل الاخوة/الأعداء بجنون كما في الحروب الأهلية كلها!!.
قراءة الجريدة «فعل حرية»!
لو طلب مني أحد يومئذ كتابة (عمود) سياسي لاعتذرت.. ثم ان القارئ يجد في «القدس العربي» كوكبة من المبدعين في حقل الكتابة السياسية والتعليق على الاحداث وبينهم بعض كبار الروائيين.. ولست للأسف منهم.. وبوسعه القراءة لهم وليس لي فقراءة الصحيفة «فعل حرية» وحرية الاختيار أجمل ما في ذلك. وإلى جانب الروائي المبدع في (عموده) السياسي يجد القارئ بعض الكتّاب الاستثنائيين في الحقل السياسي مثل الزميل د. محمد جميح وهو من الذين يبدعون أيضاً في حقل التواصل الحواري المباشر.. وحين كنت في بيروت شاهدته على شاشة «الجزيرة» وهو الكاتب السياسي الناجح في «القدس العربي» واكتشفت أيضاً انه محدث بارع.
الدكتور فايز رشيد أيضاً من الذين يتقنون فن كتابة «العمود السياسي» وجرح فلسطين بالذات، ويثير شجوني وأحزاني، ذلك المتشائل! وأنا أحاول باستمرار كتابة ما أظن انني اتقنه من دون أن أزعم انني «الملكة» في الحقول كلها.
جمالية تعليم العربية مجاناً!
الإعلامي الكبير الذي يوقع لي باسم (سوري) جاء تعليقه على ما كتبته «الانتحار خوفاً من الموت» حول موسوعة جمانة حداد يسيل شعراً إذ كتب يقول حول الموت الذي يكتشف الشاعر انه يأتيه ولو كان في بروج مشيدة، مضيفاً: «وهذا الكم الكبير من الشعراء المنتحرين ينم عن روح رهيفة كالكريستال الذي يتشظى من صرخة سوبرانو» وفي حياة كل منا صرخة «سوبرانو» حين نلقى كما يقول «الموت المتحدي لملك الموت، الموت بإرادة ذاتية هاربة من قفص الجسد». ولكنني لن أنسى يوماً إرادة الحياة للغة العربية الغالية حين قام (سوري) نفسه بتعليمها مجاناً للدكتورة في مستشفى شهير في ضاحية «نويي» الباريسية واكتشفنا ذلك مصادفة ـ زوجي وأنا ـ وهو عمل نبيل وجميل، وأجد شخصياً في تعليم العربية أحد الأساليب لمقاومة الموت والانتحار العربي اليومي الجماعي، بالتهام بعضنا بعضاً وانشغالنا عن العدو الكبير الإسرائيلي..
آه العراق – آه فلسطين ـ وآهات أخرى
نجم الدراجي ينجح دائماً في «كسر مزراب الذكريات» بعودته إلى روايتي «الفسيفساء الدمشقية» وإلى كتبي الأخرى قائلاً انه في إحدى زياراته لبيروت طلب من السائق ان يأخذه إلى مقهى «ماي فير» حيث أحد الأماكن التي كنت فيها ألتقي بغسان كنفاني وقال له السائق باللهجة البيروتية ت كما يذكر ـ «تكرم» ودار به حتى وجد نفسه أمام جدار. وهذا صحيح.. وتأثرت برغبته تلك. وفي رحلاتي لبيروت تفقدت المكان وسواه وهي أماكن ولم تعد موجودة إلا في سطور رسائل غسان كنفاني وفي ذاكرتي.. الأخ الآخر الذي يكتب لي من العراق الحبيب د. أثير الشيخلي يقول ان تجربة كتابتي من فوق السحاب في الطائرة ذكرته بأغاثا كريستي ورواياتها البوليسية حيث القاتل هو دائماً آخر المشتبه به..
يا عزيزي، أنا القاتلة الفاشلة للذكريات!! وكلما ذهبت إلى بيروت أمر بتلك الأماكن اللامنسية وما من لقاح ضد الذاكرة، في المقابل، لن أنسى يوماً صباحي الأول حين زرت بغداد، وأسمع الآن صوت عامل الهاتف في «فندق بغداد» ـ لعله لم يعد موجوداً ـ وأنا أطلب منه فنجان قهوة ويقول لي عبارة جميلة سمعتها للمرة الأولى هي «تتدَلّلي».. ويومها «تبغددت» كما كانت جدتي تتهمني وسعدت بأنني «تبغددت» وهو تعبير دمشقي يعني الأنفة وكبرياء ثراء الحياة..
الأعزاء القراء الذين يعرجون في رحلاتهم لبيروت ودمشق إلى أماكن ذكرتها في كتبي قد يرون أشباح رفاق الأمس وها هو الشهيد الرائع غسان كنفاني في انتظاري أمام مقهى (الماي فير) الذي لم يعد موجوداً بل ويسألني: لماذا تأخرت هكذا عن موعدنا؟ في بيروت يلامس الماضي الحاضر وتتنزه أشباح الراحلين مع الأحياء..
وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل أيضاً مع رسائل القراء..
غادة السمان
ذاكرتي مع الايقونة
صباح التبغدد والحب سيدتي النبيلة االتي تغمرني بالسعادة مع كل لحظة حرية ..
صباح الحب لكم أصدقائي في الصالون ، الخان ، لحظة حرية
ماذا عساي أن اكتب بعد أن نزلت كلماتك الماطره بالياسمين على كياني ياسيدتي الايقونة ؟
ذاكرتي تبدأ معكِ ياسيدتي الايقونة منذ طفولتي ولن تنتهي ، أنا أثق بقدرتي على تتبع كل خطوات السيدة الايقونة منذ الف عام ،
في الثامنة من عمري قرأت لغادة السمان لكني وقتها لم اكن افهم غير مفردات وسطور ابتسم لها وكنت اغفو وأعود اقرأ لها ، ولم تتوقف قرائتي ، الغريب كيف لطفل صغير ان يقرا لغادة السمان !!!! هذه حكاية طويلة …
سأكتب عن ذاكرتي مع غادة السمان حيث سافرت موفداً الى فرنسا -باريس عام 2011 وحين وصلت الى قوس النصر ايقنت ان خطوات لغادة السمان تم نحتها هناك وعند شاطئ نهر السين سألت النهر عنها ، وفي مقهى الفنانين المقابل لبرج ايڤل ولوحات الفنانين التشكيليين و عند بوابة السوربون كان لي حديثاً معها في لحظة حرية اخترتها لنفسي حتى ايقنت بأني التقيتها ..
التبغدد والشناشيل والاصالة وازهار الرازقي لن ينتهي في بغداد مازالنا نتداول التبغدد برغم المحن ، لن ننحني للاقدار ، بقائنا مع النخيل ودجلة والذكريات راسخة في الوجدان ، وأفهم ماذا تقصد السيدة الايقونة بالتبغدد الذي اعتبره مرادفا ل لحظة حرية
تحياتي لاستاذتي .. الاستاذة التشكيلية أفانين كبة التي اعجز عن الامتنان لرائع مفرداتها البغدادية الجميلة ، واخي الكبير استاذ رؤوف بدران ودكتور اثير وشيخ المعلقين والاخوين اسامة ورياض وابي بلنوار قويدر وغاندي والاخت منى وكل الانقياء
نجم الدراجي .بغداد
القيثارة السومرية
/روايتي «بيروت 75» مثلاً التي تنبأت بالحرب الأهلية اللبنانية قبل انفجارها بأشهر حين قالت العرافة فيها للسياسي الكبير: «أرى دماً.. كثيراً من الدم».. وكانت بيروت صيف 1974 ـ يوم صدور الرواية ـ النبوءة/..
كم من الرثاء نحتاج حقا لكي نرثي لحال كاتباتنا وكتابنا العرب المساكين؟..
لم يبق أحد من هؤلاء الكاتبات والكتاب العرب ولم يتنبأ بهذه الحرب الأهلية أو بتلك الثورة الشعبية.. أو لم يبق أحد منهم ومنهن تنبأ أو تنبأت بهما ولم تصدق “نبوءته” أو “نبوءتها”..
هكذا هم وهن منذ بدايات سيرهم وسيرهن الأدبية وحتى هذه اللحظة.. هكذا هم وهن شاطرون وشاطرات في “التنبؤ” دون أن يفعلوا ودون أن يفعلن شيئا غير هذا “التنبؤ”.. أو حتى غير التذكير بهذا “التنبؤ”.. وكأنهم بهذا التذكير يضعون اللوم بطريقة لامباشرة ولاواعية على “الشعب” القارئ المغلوب على أمره الذي صادف أن قرأ لهم هذه “الرواية ـ النبوءة” أو تلك “الرواية ـ النبوءة”.. ولكن دون فائدة تُرجى من هذا “الشعب”.. !!
كم من الرثاء نحتاج حقا؟..
العيش في الذكريات جميل, ولكن لماذا لا نعيش وقتنا الحالي ؟
هل لأن الواقع أليم فنهرب دائماً للماضي ؟ ألا يوجد هناك هروب للأمام ؟
مثال :
أليست زراعة أنواع من النباتات داخل البيت بالشتاء أو خارجه بالصيف, هروب للأمام ؟
الإنشغال بأشياء مفيدة للروح وللبدن هي متعة بحد ذاتها – وهي موجودة بالعبادات اليومية والموسمية !
ولا حول ولا قوة الا بالله
السلام عليكم سيدة غادة أريد التواصل معك لأمر ضروري فكيف يمكنني ذلك
بالأضافة الى تنبأ العرافة في رواية بيروت ٧٥ ، فقد حظر مشهد وذكر الدم عدة مرات في نفس الرواية والذي ايضاً كأنه حدس الأديبة غادة السمان عما سيحدث في بيروت . وأذكر منه ( القمر صار محمراً دامياً ، رغيفاً ملطخاً بالدم ) ، وكأن القمر ايضا قد تنبأ عما سيحصل لبيروت من مجازر دموية . كذلك الاحساس المرعب الذي اصاب فرح حين يرى نفسه مغطى بما يشبه الدم ، لكنه كان مجرد عصير البندورة( الكيتشاب) ، ويحس بأنه قد قُتل للتو ومازال الدم الطري يُغطيه . و الصيدلي الشاب المسالم الذي يكره منظر الدم منذ طفولته ، والذي انهى دراسته وقرر العودة الى لبنان لخدمة بلده ، فإذا به يُفاجأ برائحة الدم والقتل في استقباله حسب التقليد العشائري في أخذ الثأر.
بالرغم ان رواية بيروت ٧٥ قصيرة ، لكنها تحمل فيها رموز وايحاءات عن الفوضى والتشويه والخيانة الذي حصلت لاحقا في بيروت ، وكيف العاقل يبدوا مجنون ، والمجنون يبدوا عاقل .
أفانين كبة
مونتريال