قادة العالم يشاركون في مراسم تأبين المستشار الالماني الأسبق

(د ب أ): يشارك قادة العالم السبت في مراسم فى فرنسا وألمانيا لتأبين هيلموت كول مستشار ألمانيا الأسبق والمهندس الرئيسى لاعادة توحيدها.

وسينقل جثمان كول من مسقط رأسه بمدينة لودفيغسهافن في وقت مبكر من صباح السبت إلى مدينة ستراسبورغ من أجل ما يسمى بمراسم الشرف الأوروبية، وهي الأولى من نوعها.

وستتضمن هذه المراسم، كلمة من المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك والرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون.

وسيتبع هذه المراسم، مراسم أصغر في لودفيغسهافن، حيث ولد كول. وسيقام موكب هناك في وسط المدينة ليتمكن السكان من توديع مواطنهم الفخري.

ثم سينقل نعش كول إلى بلدة سبير على نهر الراين حيث سيتم دفنه في مراسم خاصة للعائلة والأصدقاء.

وسيسافر الجثمان 250 كيلومترا في غضون 12 ساعة.

وتوفى كول في 16 حزيران/ يونيو الماضي عن عمر ناهز 87. وشغل كول منصب المستشار الألماني لمدة 16 عاما، وتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تترأسه ميركل حاليا، على مدار 25 عاما.