البنتاغون: تأجيل قبول المجندين المتحولين جنسيا 6 أشهر

(رويترز): قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع جيمس ماتيس وافق يوم الجمعة على تأجيل انضمام المجندين المتحولين جنسيا للقوات المسلحة الأمريكية لمدة ستة أشهر.

وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاغون في بيان إن ماتيس قبل توصية بتأجيل قبول طلبات المتحولين جنسيا حتى الأول من يناير كانون الثاني.

وأنهى البنتاغون حظرا على خدمة المتحولين جنسيا علانية في الجيش الأمريكي عام 2016 في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وكان من المتوقع أن يبدأ السماح للمتحولين جنسيا بالانضمام للجيش هذا العام شريطة استقرارهم على جنسهم المفضل لمدة 18 شهرا.

وأثار التأجيل في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب قلق المناصرين لحقوق المتحولين جنسيا.

وقال ستيفن بيترز من حملة حقوق الإنسان المعنية بحقوق المتحولين جنسيا في بيان “نشعر بخيبة أمل لهذا التأجيل لأن آلاف المجندين المدربين تدريبا جيدا… اثبتوا أن ما يهم هو القدرة على إنجاز المهمة وليست هويتهم الجنسية”.