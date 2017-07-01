“مليونان”.. وثائقي تركي عن اللاجئين السوريين ينافس بمهرجان دولي

شيكاغو – الأناضول

يستعد الفيلم الوثائقي التركي “مليونان”، الذي يجسد مأساة السوريين الفارين من بلادهم إلى تركيا، للمشاركة في مسابقات “المهرجان الدولي للفيلم والسيناريو ReelHeART”، الذي سينظم في كندا.

ويتسابق الفيلم الوثائقي الذي يروي أوضاع السوريين اللاجئين بجميع جوانبها، في فئة “أفضل فيلم وثائقي” بالمهرجان في مدينة تورونتو.

ويجري عرض الفيلم في دور السينما بتورونتو، خلال الفترة ما بين 3-8 يوليو/تموز المقبل.

وفيلم “مليونان” من إخراج الفنان “أونور مهاما”، وإنتاج “دارين براتكا”، والموسيقار “عمر فاروق”.

وفي حديثها للأناضول، أوضحت براتكا، أن الهدف من الفيلم هو نقل مأساة السوريين للعالم ، ولفت انتباهه، عبر الفن.

وقالت: إن “خُذلت تركيا وتُركت بمفردها في مواجهة مشاكل اللاجئين،التي كان ينبغي على العالم برمته معالجتها”.

وأضافت: “نحن قمنا بكل ما في وسعنا من الناحية الفنية، ونأمل أن تصل رسالتنا المنشودة إلى العالم”.