لجنة أمنية من حماس تزور القاهرة الأسبوع الجاري

الأناضول: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية “حماس“، إن لجنة أمنية فنية متخصصة، ستزور العاصمة المصرية، القاهرة خلال الأسبوع الجاري.

وقال إياد البُزم، المتحدث باسم الوزارة، السبت، إن:” لجنة فنية متخصصة (دون ذكر تفاصيل أخرى) تغادر قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري (لم يحدد اليوم) إلى القاهرة؛ بناءً على التفاهمات الأخيرة مع القيادة المصرية”.

وأضاف البزم:” إن الهدف من توجه اللجنة للقاهرة يتمثل في تقديم الاحتياجات اللازمة إلى الجانب المصري؛ لتوفير الأدوات المتعلقة بتأمين الحدود، في ظل عدم وجود عدد من الأدوات التي تحتاجها المنطقة العازلة على الحدود الفلسطينية المصرية”.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة الأربعاء الماضي، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار “إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع مصر”.

وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، عاد وفد قيادي من “حماس″ إلى قطاع غزة، قادماً من العاصمة المصرية القاهرة، عقب زيارة استمرت أسبوعاً، التقى خلالها بمسؤولين في جهاز المخابرات المصرية.