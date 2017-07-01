“وول ستريت جورنال”: سفير الإمارات في واشنطن “في قلب” فضيحة احتيال

لندن ـ “القدس العربي:

أظهرت وثائق قضائية أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنها اطلعت عليها و تحققت من صحتها، بأن سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة متورط في قضية احتيال على صندوق استثمار تابع لحكومة ماليزيا بمليارات الدولارات.

الوثائق بينت ان شركات على صلة بالعتيبة تلقت 66 مليون دولار من شركات “أوفشور” تعمل خارج البلاد.

وبحسب الصحيفة ذكر محققون أمريكيون و آخرون من سنغافورة أن التحويلات تضمنت أموالا مختلسة من شركة “التنمية الماليزية”.

وأشارت إلى أنه لم يتم الابلاغ عن الأموال المنقولة إلى الشركات المتصلة بالعتيبة، الذي رفض التحدث للصحيفة.

وكانت تسريبات من إيميلات السفير الإماراتي تضمنت وصفا لاجتماعات بين شاهر عورتاني، و هو شريك للعتيبة في أبو ظبي و “جو لو” الممول الماليزي الذي ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنه المشتبه به الأول في قضية احتيال و تزوير بمبلغ 5.4 مليار دولار من شركة التنمية الماليزية.وكان ” لو” قد تحدث عن صداقة تجمعه مع العتيبة في مقابلات صحفية سابقة.

وضمن تحقيق دولي يشمل الإمارات حول شبهات اختلاس و تبييض أموال متعلقة بشركة التنمية الماليزية، رفعت وزراة العدل الأمريكية دعاوى مدنية لمصادرة أصول بـ 1.7 مليار دولار يزعم أن مجموعة من “المتأمرين” مع “جو لو” اشتروها بأموال مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية.