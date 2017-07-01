ترامب يتهم وسائل الإعلام بترويج “الكره” تجاهه

واشنطن – أ ف ب: جدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم السبت بوسائل الاعلام متهما اياها بالترويج ل “الكره” حياله، ومواصلا هجومه اللاذع على صحافيين في قناة “ام اس ان بي سي”.

وخصومته مع مقدمي هذه القناة التي صدم عنف العبارات المستخدمة فيها الجمهور حتى داخل المعسكر الجمهوري، كانت محور سلسلة من التغريدات مع كيل جديد للشتائم.

وكتب ترامب في تغريدة “ان المجنون جوي سكاربورو وميكا بريجنسكي الغبية جدا، ليسا شخصين سيئين، لكن برنامجهما السيء يهيمن عليه رؤساؤهم في ان بي سي” القناة التي يندد بانتظام بتغطيتها التي يعتبرها منحازة ضده.

وتبادل ترامب مع هذين الصحافيين المرتبطين في الحياة وفي الفقرة التي يقدمانها معا يومي الخميس والجمعة سلسة هجمات متبادلة.

واخذ ترامب على “المجنونة ميكا والمريض نفسيا جو” تقديم تغطية مشوهة عن ادارته في القناة، وفي المقابل ندد الصحافيان بشتائم رئيس “اضاع البوصلة” مشككين بسلامته العقلية.

لكن هجمات ترامب السبت لم تطاول فقط الصحافيين المذكورين، بل وسائل الاعلام بشكل عام، إذ كتب الرئيس المعروف بخصومته المستمرة مع وسائل الاعلام منذ حملته الانتخابية “ان القيمين على غريتا فان سوستيرين في ان بي سي تخلوا عنها لانها رفضت القبول بكراهية ترامب”، كما تهجم في تغريدة اخرى على شبكة سي ان ان.