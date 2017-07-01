هولندا: قيادي سابق بحزب معادي للإسلام يترأس حزباً أسسه مسلمون
لاهاي – الأناضول : فاز أرنود فان دورن، القيادي السابق في حزب “الحرية” الهولندي المعادي للإسلام، اليوم السبت، برئاسة حزب “الوحدة”، الذي أسسه مسلمون عام 2010.
وكان “فان دورن”، الذي أشهر إسلامه عام 2013، المرشح الوحيد للمنصب، في اجتماع الأمانة العامة للحزب، اليوم، خلفاً لـ”عبده خولاني” الذي ترأسه منذ تأسيسه.
وذكر فان دورن، في تغريدة عبر “تويتر”، أنّ هدفه خلال المرحلة القادمة هو الحصول على خمسة مقاعد في الانتخابات البلدية المقبلة.
يشار إلى أنّ السياسي الهولندي المسلم، قال عام 2013، إنه غير نادم على خطوتة ترك حزب “الحرية” اليميني المتطرف، عام 2011، وإشهار إسلامه، عام 2013.
وأضاف: “أدركت أن الإسلام ليس سلبياً كما يظهره السياسيون ووسائل الإعلام في الغرب، وتبين لي أنه دين السلام والأخوة، ووجدت إجابات لكل الأسئلة التي كانت في ذهني”.
ولفت أنه وسّع دائرة علاقاته بعد إسلامه، وأدّى الحج والعمرة، و”عزز معنوياته وإيمانه عقب زيارته للديار المقدسة”.
مهما حدث الإسلام هو دين الحق والصدق.
مهما قال وقيل وسوف يقال يبقى الإسلام دين الله تعالى الأبدي.
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. .شكرا
ISLAM IS DEEDS NOT ONLY SPEECH….. TO RESPECT ANY HUMAN BEINGS TO LIVE IN PEACE AND HARMONY LIFE WITHOUT ANY DISCRIMINATION… GOOD LUCK FOR ALL ….. WE NEED AN OPEN MENTALITY TO UNDERSTAND THE MEANING OF ISLAM WHICH RESPECTING THE OTHERS DOGMAS