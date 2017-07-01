“أدناحوم” أول إفريقي يتسلم رئاسة منظمة الصحة العالمية

أديس أبابا – الأناضول: تسلم الإثيوبي تيدروس أدناحوم، اليوم السبت، رسميًا مهامه بصفة مديرعام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، خلفا للصينية مارغريت تشان، التي أدارت المنظمة لأكثر من 10 أعوام.

وفاز أدناحوم بالمنصب في مايو/أيار الماضي، متغلبًا على مرشحين اثنين آخرين، وبذلك يكون أول إفريقي يشغل منصب مدير عام منظمة الصحة العالمية.

أدناحوم (52 عامًا) شخصية سياسية وأكاديمية، حاصل على دكتوراه في صحة المجتمع، من جامعة نوتنغهام البريطانية عام 2000، بالإضافة إلى ماجستير العلوم في علم مناعة الأمراض المعدية من جامعة لندن عام 1992.

كما شغل مناصب عدة في بلاده، منها وزارتي الخارجية والصحة العامة بين عامي 2005 و2012، إلى جانب مساهمته في تطوير عدد من البرامج الصحية، ووضع استراتيجية طويلة الأمد للصحة العامة في إثيوبيا، والتي أصبحت مثالا يحتذى به في عدد من الدول الإفريقية.

وتعوّل القارة الإفريقية على أدناحوم بإعطاء أولوية لمعاناة شعوبها في مواجهة الأمراض والأوبئة المنتشرة في العديد من دول القارة السمراء.