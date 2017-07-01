رئيس الإمارات يغادر بلاده لأول مرة بعد ظهوره العلني قبل أسبوع

“الأناضول”: غادر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بلاده، السبت، بعد أسبوع من أول ظهور علني له منذ الإعلان عن مرضه قبل 41 شهرًا.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان غادر البلاد اليوم في زيارة خاصة إلى خارج الدولة دون أن تحدد وجهته.

وتعد هذه أول زيارة خارجية للشيخ خليفة بعد أن ظهر الأحد الماضي، وهو يتقبل التهاني بعيد الفطر من الحكام، ونواب الحكام، وولاة العهود، في أول ظهور علني له منذ الإعلان عن مرضه قبل 41 شهرًا.

ويغيب الرئيس الإماراتي 69 عاما، عن أية أنشطة رسمية علنية، منذ أن تعرض لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به في 24 يناير/ كانون ثان 2014، باستثناء ظهوره في عيد الفطر الماضي قبل أسبوع.

وطوال تلك الفترة، غادر الرئيس الإماراتي بلاده ثلاث مرات، لم يبث خلالها أي صور أثناء مغادرته أو عودته، آخرها في مارس/آذار الماضي.

وتولى الشيخ خليفة، منصب ولي العهد وخلف والده بعد وفاته في حكم إمارة أبو ظبي، وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة، في 3 نوفمبر/تشرين ثان 2004.