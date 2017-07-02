﻿تيوتي… آخر ضحايا أفريقيا في ملاعب كرة القدم

أبيدجان – «القدس العربي»: أسفرت الوفاة المفاجئة لشيخ تيوتي لاعب كوت ديفوار، عن زيادة عدد اللاعبين الأفارقة الكبار الذين توفوا خلال لعب كرة القدم حيث عانى أغلبهم من أزمات قلبية.

وتأكد سبب وفاة لاعب نيوكاسل يونايتد السابق بسكتة قلبية خلال تدريب فريقه الصيني بكين إنتربرايزس، والظروف تبدو مشابهة للعديد من الحالات السابقة. وكان صمويل أوكورارغي أول ضحية تقريبا في الملاعب الأفريقية عندما انهار عندما كان يلعب مع نيجيريا ضد أنغولا في لاغوس في 1989 في تصفيات كأس العالم. وأظهر التشريح للاعب البالغ عمره 25 عاما وقتها، والذي كان يدرس القانون ويلعب في صفوف شتوتغارت الألماني، أنه عانى من مشكلة في القلب. وكان القلب متضخما ولديه ارتفاع في ضغط الدم. وتسببت وفاته في صدمة في القارة، لكن الأمور كانت أصعب في فرنسا 2003 عندما سقط الكاميرون مارك فيفيان فوي في منتصف الملعب قبل 15 دقيقة من نهاية مباراة بلاده ضد كولومبيا في الدور قبل النهائي في كأس القارات في ليون. وحاول المسعفون لمدة 45 دقيقة إنعاش قلب فوي قبل إعلان وفاته. وأظهر التشريح للاعب أولمبيك ليون الفرنسي أنه عانى من تضخم في عضلة القلب وهي حالة وراثية ما يزيد من خطر الانهيار أثناء ممارسة الرياضة. ومنحت جائزة لأفضل لاعب أفريقي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي تحمل اسم فوي. وعانى لاعبون أفارقة من أزمات قلبية أثناء اللعب منهم الثنائي النيجيري أمير أنغوي وإندورانس إيداهور والتونسي الهادي بالرخيصة الذي سقط أرضا خلال مباراة ودية لفريق الترجي ضد ليون الفرنسي. وتوفي الزامبي تشاسوي نسوفوا خلال مباراة مع فريقه الإسرائيلي في 2007، بينما في العام الماضي انهار الكاميروني باتريك إيكينغ وتوفي خلال مباراة مع فريقه دينامو بوخارست الروماني. وفي أبريل/ نيسان الماضي تعرض المدافع الغابوني مويس برو أبانغا لأزمة قلبية خلال تدريب مع فريقه ليبرفيل وتوفي أيضا. وتوقفت مسيرة النيجيري نوانكو كانو لمدة تسعة أشهر بعد فترة قصيرة من قيادته نيجيريا للفوز بذهبية أولمبياد 1996 عندما اكتشف الأطباء في إنترناسيونالي الايطالي مشكلة في قلبه. وخضع اللاعب النيجيري لجراحة في الولايات المتحدة قبل أن يستكمل مسيرته في العام التالي. واكتشف الأطباء في إنترناسيونالي أيضا مشكلة في ضربات قلب السنغالي خليل فاديغا بعدما تعاقد معه النادي وطالبوا أحد أبرز اللاعبين في نهائيات كأس العالم 2002 بالاعتزال. لكن فاديغا واصل مسيرته، وبعد انضمامه لبولتون واندررز الانكليزي في 2004 خضع لعلاج مشكلة قلبه بعدما سقط خلال إحماء قبل لقاء ضد توتنهام.

وأنقذ التدخل السريع لطبيب، كان حاضرا في المدرجات في ملعب توتنهام «وايت هارت لين» في 2012، حياة الكونغولي فابريس موامبا لاعب بولتون. وسقط اللاعب أرضا قبل نهاية الشوط الأول، لكنه نجا رغم توقف قلبه لمدة 78 دقيقة.