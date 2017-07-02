قطر: مطالب دول الحصار قُدّمَت “لكي تُرفَض”

(أ ف ب): اعتبرت الدوحة السبت أن المطالب التي قدّمتها السعودية وحلفاؤها لانهاء الحصار الاقتصادي والدبلوماسي المفروض على قطر هي مطالب “تنتهك” السيادة القطرية و”قُدّمَت لكي تُرفَض”.

وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ال ثاني في مؤتمر صحافي بروما إن “كل مطالب دول الحصار قُدّمت لكي تُرفَض”.

في 5 حزيران/ يونيو قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات “ارهابية” واخذة عليها التقارب مع ايران.

وطالبت الدول الاربع، قطر خصوصا بوقف دعم “الارهاب” وغلق قاعة عسكرية تركية في قطر، واقفال قناة “الجزيرة”، والحد من علاقاتها مع ايران ضمن 13 طلبا قدمتها للدوحة عبر الكويت في 22 حزيران/ يونيو مع مهلة عشرة ايام للاستجابة لها.

وبعد لقائه نظيره الايطالي انجلينو الفانو، اضاف وزير خارجية قطر ان “الغرض من هذه المطالب انتهاك سيادة قطر وفرض وصاية عليها”.

وقال الفانوإن حكومته مستعدة “للمساهمة في اي مبادرة لاستعادة الحوار وتخفيف حدة التوتر”.