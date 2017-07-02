الرئيس الفلسطيني يبدأ جولة إفريقية أوروبية

(الأناضول): يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، جولة إفريقية أوروبية، يستهلها بالمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقال مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس عباس، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمي، إن الجولة تشمل “أديس أبابا، وباريس، وتونس، والقاهرة”.

وأضاف، أن عباس يغادر الأحد العاصمة الأردنية عمان، متوجها إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الأفريقية التي تنطلق أعمالها الأثنين.

وقال الخالدي إن عباس يلقي خلال القمة، كلمة ويعقد عدد من اللقاءات مع قادة وزعماء دول أفريقية.

ولفت إلى أن عباس سيغادر “أديس أبابا” الثلاثاء، متوجها للعاصمة الفرنسية باريس، حيث يلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبين إن الرئيس الفلسطيني سيبحث مع “ماكرون” أخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود الدولية لإحياء عملية السلام.

وأوضح المستشار، إن عباس سيزور العاصمة التونسية بدعوة من نظيره قائد السبسي، ثم يتوجه للعاصمة المصرية القاهرة.