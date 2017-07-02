الأكثر بحثاً على “غوغل” وجدلاً على “تويتر”.. غادة عبد الرازق

القاهرة – القدس العربي

تحولت الفنانة غادة عبد الرازق الى الموضوع الأكثر إثارة للجدل في مصر بعد نشرها تسجيل فيديو لافت عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وبدا واضحا أن عدداً كبيراً من المصريين أمضى الساعات الماضية في محاولة معرفة تفاصيل الفيديو وردود الأفعال عليه، حيث تصدرت عبدالرازق عمليات البحث على محرك البحث العالمي “جوجل” داخل مصر بأكثر من 90 ألف عملية بحث، لتصبح الاسم الأكثر بحثاً من قبل المستخدمين في مصر خلال الساعات الماضية.

كما تصدرت أيضاً المركز الأول في التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر بـأكثر من 22 ألف تغريدة تحمل اسمها.

ولم تتضح ملابسات الفيديو الذي أثار الجدل في مصر، كما لم تتمكن “القدس العربي” من الحصول على الفيديو ولا مشاهدته ولا التأكد من صحته.