جدل في الكويت بسبب تعدد الزوجات

دخلت الكويت في جدل جديد بشأن تعدد الزوجات بعد أن تقدم النائب الكويتي عمر الطبطبائي باقتراح لتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تضمن أنه “في حالة التعدد، على إدارة التوثيقات الشرعية إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج في الزواج عليها”.

وتسبب هذا الاقتراح بجدل حول ما إذا كان يتوجب على الزوج الاستئذان من زوجته الأولى من اجل الزواج من ثانية، حيث قال مختصون شرعيون إن استئذان الزوجة للزواج من ثانية “مخالف للشرع″ وبرأيهم فإنه يستحسن إبلاغها فقط.

وحسب ما نقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن المختصين فإن أي نص في قانون الأحوال الشخصية يشترط على الزوج أخذ الموافقة من الزوجة الأولى للزواج من الثانية “مخالف للشرع″، وقد أكدوا استحسان إبلاغ الزوجة “بشكل ودي” وليس “استئذانها”.