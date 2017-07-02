حريق هائل في مخيم للاجئين السوريين شرقي لبنان وأنباء عن ضحايا

(الأناضول): اندلع حريق هائل في مخيم للنازحين السوريين في منطقة المندرة فوق المرج بين قب الياس ومكسة في البقاع الأوسط شرقي لبنان.

وأفادت مصادر طبية موجودة في المكان أن “الحريق نتج عنه إصابات وحالات اختناق، دون وجود أي إحصاء حتى الساعة 10:00 ت.غ”.

وأشارت المصادر إلى أن الحريق أدى إلى سقوط ضحايا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويشار إلى أن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان تزيد عن المليون و200 ألف لاجئ وفقاً المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في لبنان.

ويحظى البقاع بما تزيد نسبته عن 34% من الإجمالي الكلي للاجئين السوريين وفقاً للأرقام الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، يعيش غالبيتهم في مخيمات عشوائية داخل القرى والبلدات الريفية والجبلية.