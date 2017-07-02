مصر: حكم بإعدام 20 شخصًا في قضية “كرداسة”

القاهرة ـ(الأناضول): قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام 20 شخصا، إثر إدانتهم في أحداث عنف وقعت عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة الكبرى، صيف 2013، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي للصحفيين، إن “محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، قضت اليوم، بإعدام 20 شخصا من بين 156 متهما تعاد محاكمتهم للمرة الثانية في القضية المعروفة إعلاميا بـ (مذبحة كرداسة) (مدينة في محافظة الجيزة غربي القاهرة)”.

كما قضت المحكمة ببراءة 21 متهما في القضية ، والسجن 15 عاما لـ 35 والسجن 10 أعوام لمتهم حدث.

وأحالت المحكمة في 24 أبريل/ نيسان الماضي، أوراق المتهمين لمفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين.

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم، وفق المصدر ذاته.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهما أبرزها “اقتحام مركز شرطي وحرق معدات شرطية والشروع في قتل شرطيين”، وهي التهم التي ينفيها المتهمون بشدة.