   تراجع بـ 40% في الاستثمارات الأجنبية في أمريكا منذ تولي ترامب

برلين ـ (د ب أ): كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن تراجع مجموع استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة، منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مهامه.

وكتبت مجلة “فيرتشافتس فوخه” الألمانية، استنادا إلى أرقام أولية لمكتب الإحصاء الأمريكي (مكتب التحاليل الاقتصادية)، أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة بلغ في الربع الأول من العام الحالي 6ر83 مليار دولار بتراجع بنحو 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت المجلة أن الشركات الألمانية أحجمت عن الاستثمار في تلك الفترة على نحو خاص، حيث وصل مجموع استثماراتها في الربع الأخير من 2016 إلى أكثر من 41ر1 مليار دولار في مجال توفير مصادر إنتاجية أو توسيع نطاق مصادر قائمة بالفعل، فيما تراجعت استثمارات هذه الشركات في الربع الأول من العام الحالي إلى 922 مليون دولار فقط.

وفي تصريحات للمجلة، قالت شتورمي-انيكا ميلدنر، رئيسة قسم سياسة التجارة الخارجية في الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية، إن الإدارة الأمريكية الجديدة ” أحدثت حالة من عدم اليقين لدى الشركات في ألمانيا”.

يذكر أن ترامب تولى مهام منصبه منذ العشرين من كانون ثان/يناير الماضي، وعززت حكومة ترامب بشعارها ” أمريكا أولا” المخاوف من انتهاج سياسة الانعزالية التي يمكن من خلالها أن تفرض جمارك كبيرة على البضائع المستوردة.

وعرقلت الولايات المتحدة خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في جزيرة صقلية الإيطالية، صدور التزام واضح من دول المجموعة، في البيان الختامي، حيال تحرير التجارة.

كما تشتكي الحكومة الأمريكية بالدرجة الأولى من عجز الميزان التجاري لها مع ألمانيا، حيث تفوق صادرات ألمانيا إلى السوق الأمريكية حجم ما تستورده من البضائع الأمريكية.