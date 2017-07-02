الصحافة التركية تتابع أمراء وأميرات سعوديات بملابس البحر على شاطئ مدينة بودروم
تناولوا عشاء بـ5280 يورو وقدموا 500 يورو إكرامية للنادل
إسطنبول ـ «القدس العربي»: ضجت الصحف والمواقع الإخبارية التركية بتقارير عن الزيارة التي قام بها أمراء وأميرات سعوديون إلى ساحل مدينة بودروم التركية الفارهة، وذلك بعد أن تمكنت عدسات المصورين من التقاط صور ومقاطع فيديو مثيرة للجدل لأعضاء من الأسرة الحاكمة في المملكة.
وحسب ما نشر العديد من الصحف التركية فإن يختا فاخرا يبلغ طوله 75 متراً وتبلغ قيمته 160 مليون دولار رسا على سواحل مدينة بودروم غربي تركيا لمدة يومين وعلى متنه عدد من أعضاء الأسرة السعودية الحاكمة من الأمراء والأميرات اللاتي ارتدين ملابس البحر وقمن بالسباحة على سواحل المدينة.
وحسب صحيفة «حرييت» فإن من بين الأمراء والأميرات الـ14 الذين كانوا على متن اليخت وليد بن إبراهيم الإبراهيم وخالد بن إبراهيم الإبراهيم وعبد العزيز بن إبراهيم الإبراهيم، إلى جانب أميرة الطويل والأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود وعدد آخر من الشيوخ والأمراء.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة الأمراء وهم يسبحون إلى جانب اليخت الفاخر ويتناولون بعض الأطعمة والمشروبات، فيما تولى عدد من عناصر الحراسة الخاصة منع اقتراب أي شخص لمسافة بعيدة من محيط اليخت، ولاحقاً مارس عدد منهم قيادة الدراجات البحرية.
وقالت الصحف التركية إن الأمراء قضوا سهرة طويلة في أحد الملاهي في المدينة قبل أن يتناولوا عشاء فاخرا من المأكولات البحرية في أحد المطاعم المشهورة في المدينة بلغت قيمته 5280 يورو، فيما قدم أعضاء الأسرة السعودية الحاكمة 500 يورو كإكرامية للنادل في المطعم.
ومن المتوقع أن يواصل اليخت رحلته باتجاه عدد من الجزر اليونانية حيث سيقضي الأمراء والأميرات عدة أيام على سواحل اليونان.
تناولوا عشاء بـ5280 يورو وقدموا 500 يورو إكرامية للنادل
الجلد و السيف للشعب و الترف و الترفيه و المجون للأسرة الحاكمة أين هيئة الأمر بالمعروف و لا كما يقول الهنود بابا مافي معروف .
يا طالبَ الدنيا الدنيةَ إنها شَرَكُ الردى
دارٌ متى ما أضحكتْ فـي يومها أبكتْ غدا
غاراتُها لا تنقضـي .. وأسيرُها لا يُفتدى
– شعر من النت -
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: 140]
دوام الحال من المحال ولو دامت ماإتصلت إليك
ولا حول ولا قوة الا بالله
ياليت العملية توقفت على اسراف هؤلاء من الافراد من العائلة المالكة ولكن الاسراف وسوء ادارة الحكومة السعودية لاموال الشعب السعودي هو الطامة الكبرى . بعد كل الاهانات التي كالها ترامب للمسلمين ودول الخليج خاصة يكافآ بمئات الماليارات من اموال شعوبهم ويعطى ارفع وسام للملكة لماذا ؟ ماهذا الذل والانحطاط وهل بلغ الاستهتار والغباء الى هذا الحد
وفي ظل هذا التبذير يتضور اهل اليمن والصومال جوعا ومرضا وحصار قطر الظالم وحسبنا الله ونعم الوكيل .
اظن المنطقة سوف تقدم على تغييرات وردود من شعوبها غير المرات السابقة
معاكم معاكم اذا صرتم ضدنا فضحناكم. هذه حال الأمة الإسلامية والعربية. طفشنا من المنافقين الذين يدّعون بإنهم يحكمون بالشريعة الإسلامية . وهم بعيدين عن الإسلام. طفشنا من الذين يدّعون العروبة. وهم ليل نهار يسكبون الزيت على النار. مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها.
((حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم)).