﻿الصحافة التركية تتابع أمراء وأميرات سعوديات بملابس البحر على شاطئ مدينة بودروم

إسطنبول ـ «القدس العربي»: ضجت الصحف والمواقع الإخبارية التركية بتقارير عن الزيارة التي قام بها أمراء وأميرات سعوديون إلى ساحل مدينة بودروم التركية الفارهة، وذلك بعد أن تمكنت عدسات المصورين من التقاط صور ومقاطع فيديو مثيرة للجدل لأعضاء من الأسرة الحاكمة في المملكة.

وحسب ما نشر العديد من الصحف التركية فإن يختا فاخرا يبلغ طوله 75 متراً وتبلغ قيمته 160 مليون دولار رسا على سواحل مدينة بودروم غربي تركيا لمدة يومين وعلى متنه عدد من أعضاء الأسرة السعودية الحاكمة من الأمراء والأميرات اللاتي ارتدين ملابس البحر وقمن بالسباحة على سواحل المدينة.

وحسب صحيفة «حرييت» فإن من بين الأمراء والأميرات الـ14 الذين كانوا على متن اليخت وليد بن إبراهيم الإبراهيم وخالد بن إبراهيم الإبراهيم وعبد العزيز بن إبراهيم الإبراهيم، إلى جانب أميرة الطويل والأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود وعدد آخر من الشيوخ والأمراء.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة الأمراء وهم يسبحون إلى جانب اليخت الفاخر ويتناولون بعض الأطعمة والمشروبات، فيما تولى عدد من عناصر الحراسة الخاصة منع اقتراب أي شخص لمسافة بعيدة من محيط اليخت، ولاحقاً مارس عدد منهم قيادة الدراجات البحرية.

وقالت الصحف التركية إن الأمراء قضوا سهرة طويلة في أحد الملاهي في المدينة قبل أن يتناولوا عشاء فاخرا من المأكولات البحرية في أحد المطاعم المشهورة في المدينة بلغت قيمته 5280 يورو، فيما قدم أعضاء الأسرة السعودية الحاكمة 500 يورو كإكرامية للنادل في المطعم.

ومن المتوقع أن يواصل اليخت رحلته باتجاه عدد من الجزر اليونانية حيث سيقضي الأمراء والأميرات عدة أيام على سواحل اليونان.