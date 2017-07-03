﻿قطر تسعى إلى مواجهة حصار جيرانها بمشروعات محلية لإنتاج بدائل لبعض السلع المستوردة منهم

الدوحة – د ب أ: يقف رامز الخياط مستقيما شابكا ذراعيه أمام صدره وعلى رأسه خوذة، ويبدو في ثوبه الأبيض الطويل كقائد ميداني وهو يراقب عمل سبعة حفارات تضرب الأرض الصلبة دون انقطاع ، في ظل درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية ورياح صحراوية تنفث الرمال في الوجه منذ أيام.

ورغم الحرارة اللاهبة والضوضاء التي تحدثها الحفارات وتؤلم الآذان، تبدو على الخياط ملامح الرضا. فهذه الحفارات تنفذ مشروعا تعتزم قطر ان تجعله جزءا من خطوطها الدفاعية في مواجهة أزمة الحصار الذي فرضته عليها ثلاث جارات. وهذا المشروع حظيرة أبقار.

وهو مشروع طموح يشارك في تنفيذه الخياط بصفته نائب رئيس شركة «بلدنا»، التي يقع مقرها شمالي العاصمة الدوحة في وسط الصحراء، وتمتلك حاليا أكثر من 20 ألفا من الأغنام والماعز لتصنيع منتجات الألبان منها، ذلك بالإضافة إلى عدد من الأبقار. وخلال فترة قصيرة تعتزم «بلدنا» إنشاء حظائر لتربية 4 آلاف بقرة سيجرى استيرادها من ألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا.

يقول الخياط «نعمل دون انقطاع وعلى مدار الساعة لإتمام هذا المشروع». وكلماته لا تخلو من نبرة تحدي، وهي نبرة تتردد كثيرا على الآذان في قطر هذه الأيام. فقبل أربعة أسابيع قطعت جاراتها الخليجية، السعودية والبحرين والإمارات، كافة العلاقات الدبلوماسية معها وأغلقت الحدود البرية والمياه الإقليمية والأ جواء أمامها، لغضبها من ما يزعم بأنه دعم قطر لجماعات إرهابية وعلاقاتها الجيدة مع إيران الشيعية.

هذا الحصار يضع الاقتصاد القطري تحت ضغط، ومنتجات الألبان خير دليل على ذلك. فقطر تستورد نحو 80% من احتياجاتها من هذه المنتجات من جارتها السعودية، خاصة من شركة «المراعي» التي تمد المتاجر القطرية بالألبان والزبادي والجبن.

شعار هذه الشركة لا يزال موجودا كدعاية على أرفف ثلاجات العرض، لكن منذ أن حظرت السعودية كافة صادراتها إلى قطر جاءت منتجات الألبان التركية لتسد العجز الذي أفزع القطريين في بداية الأزمة.

ويرى الخياط أن الاعتماد على منتجات الألبان التركية ليس إلا حلا مؤقتا، وتوقع أن تحقق بلاده الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان في غضون تسعة أشهر. وحاليا بدأ التجار بالفعل يروجون لصالح شراء المنتجات القطرية. «نعم للمنتجات القطرية» هو الشعار المعلق الآن على مداخل الكثير من المتاجر في العاصمة.

وحتى إذا تحققت توقعات الخياط، فإن هذا لن يكون إلا حلا لواحدة فقط من المشكلات التي تهدد اقتصاد قطر، أغنى دولة في العالم من حيث متوسط الدخل السنوي للفرد فيها (نحو 130 ألف دولار) بفضل امتلاكها أكبر حقل للغاز في العالم الذي تتقاسمه مع إيران.

لكن ربما يكون هذا بالتحديد هو ما يجعل الاقتصاد القطري عرضة للخطر، فكل شيء في البلد تقريبا، بما في ذلك تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، يعتمد بشكل كامل على إيرادات الغاز المسال.

تصدر قطر نحو ثلثي الغاز المسال على متن سفن شحن إلى آسيا، وكانت هذه السفن تتوقف في ميناء الفجيرة الإماراتي للتزود بالوقود، إلا أنه بعد المقاطعة الخليجية صارت قطر في موقف أضعف في مفاوضاتها مع الدول المستوردة لشحناتها، ما يعني إمكانية تراجع إيرادات الغاز وتعرض نصيب قطر في السوق الدولية للخطر، ذلك إلى جانب الانخفاض السابق والكبيرلأسعار الغاز، الذي أجبر قطر بالفعل خلال السنوات الماضية على التخلي عن بعض المشروعات الطموحة في البنية التحتية.

وبخلاف ذلك، فإن قطر معتمدة على الخارج ليس فقط بسبب نحو مليوني عامل وموظف من مختلف أنحاء العالم الذين يعملون في البلاد، إلى جانب نحو 300 ألف مواطن قطري، بل أيضا بسبب السلاسل التجارية في المنطقة التي تمر على وجه الخصوص عبر جارتها الإمارات، فمن هناك تمد الكثير من الشركات الدولية قطر بالبضائع.

جزء كبير من هذه البضائع كان يوزع عبر ميناء جبل علي الإماراتي. وتمثل قطر سوقا صغيرا مقارنة بجيرانها. وقد تضطر الشركات الدولية، في حال وضعها في خيار بين المتنافسين، إلى إهمالها.

وحتى الآن تعتمد قطر على مخزونها من مواد البناء التي جلبت منها كميات كبيرة من السعودية والإمارات، وهذا ما جعل أعمال البناء في ملاعب مونديال 2022، أو مشروع قطارات الأنفاق، مستمرا حتى الآن. لكن ليس من المستبعد أن تعاني البلاد من نقص في مواد البناء إذا استمرت المقاطعة، أو على الأقل قد تصبح تكلفة هذه المشاريع أكبر مما كان مخططا لها.

ومع ذلك، فإن قطر قد لا تكون الخاسر الوحيد في هذه الأزمة. فالدول الستة في مجلس التعاون الخليجي متشابكة اقتصاديا. تقول ممثلة غرفة التجارة الخارجية الألمانية في الدوحة، كاترين ليمكه «بالطبع يوجد دائما بدائل، لكن هذا ليس جيدا لتطور المنطقة بأكملها».