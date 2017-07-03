﻿ موجة تضخمية جديدة متوقعة في مصر بعد زيادة أسعار المحروقات

القاهرة -أ ف ب: كان هشام جابر يستعد للزواج خلال أشهر قليلة، لكنه بات يعتقد ان هذه لم تعد فكرة جيدة بسبب موجة الغلاء التي يعيشها المصريون في ظل تطبيق الحكومة إصلاحات اقتصادية قاسية.

ويقول جابر «اعتقد ان الزواج وتحمل أعباء إضافية في الظروف التي نعيشها لم يعودا فكرة سديدة، خصوصا ان الحكومة لا تترك لنا وقتا لنستريح بعض الشيء من عواقب الإجراءات الاصلاحية المتلاحقة والسريعة، فيما تظل الأجور ثابتة».

وتأتي تصريحات الشاب المصري (28 سنة) بعد إعلان الحكومة المصرية الخميس الماضي زيادة جديدة في أسعار المحروقات منذ بدء برنامج الأصلاح الاقتصادي في يوليو/تموز 2014.

ومن المؤكد ان تنعكس زيادة أسعار الوقود على أجرة المواصلات العامة، التي يتوقع ان ترتفح بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة.

ويتوقع محللو السوق في مصر موجة تضخمية جديدة عقب خطوة الحكومة، قد تكون الطبقة المتوسطة أكثر عرضة من سواها لآثارها، على الرغم من الإعلان في بداية الشهر عن انخفاض معدل التضخم السنوي في مايو/أيار إلى 30.9% مقابل 32.9% في الشهر السابق، في أول تراجع منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثانيما أفقده نصف قيمته.

ويقول عمرو عادلي، الباحث الزائر في «مركز كارنيغي للشرق الأوسط» ان «ما حدث ليس انخفاضا في معدل التضخم وانما هو تباطؤ، اي ان الأسعار مستمرة في الارتفاع، ولكن ليس بالوتيرة السابقة».

وتتوقع رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في شركة « فاروس للسمسرة» في القاهرة «ان يشهد التضخم السنوي خلال الشهرين المقبلين ارتفاعا إلى نسبة ما بين 34 و36%»، لكن نسبة ارتفاع المؤشر في الشهرين الاخيرين من العام ستبقى اقل بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد تعويم الجنيه.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي من 8.8 جنيه إلى نحو 18 جنيها منذ تحرير سعر صرف العملة، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي وضعته الحكومة المصرية ووافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منحها قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وأدت هذه الاجراءات إلى موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتخطت نسبة التضخم السنوي في نهاية العام الماضي 25%، وواصلت التزايد إلى ان بلغت مستوى قياسيا في ابريل/نيسان الماضي قارب 33%.

ويرى عادلي ان «سعر الصرف يعدّ كلمة السر في ارتفاع التضخم أو انخفاضه في دولة اكثر من 40% من فاتورة وراداتها غذاء ووقود».

وتقول السويفي «من الصعب ان تسيطر الحكومة على مؤشر ارتفاع الأسعار، ولا يتسنى لها إلا حماية محدودي الدخل من خلال توفير السلع الاساسية لهم بأسعار أفضل، أو مجانا عبر منافذها». ولحماية الأكثر فقاًا ومحدودي الدخل، أعلنت وزارة المالية مؤخرا زيادة المخصصات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية ليصل إلى 75 مليار جنيه، من ضمن حزمة قرارات أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الإسر.

وتمثل نسبة الفقراء من عدد سكان مصر البالغ زهاء 92 مليون نسمة نحو 28%، حسب آخر البيانات الرسمية لعام 2015.

وحسب السويفي، لا تغطي الحزمة المعلن عنها إلا 40 إلى 50% من نسبة ارتفاع الأسعار منذ التعويم. وتضيف «الحكومة ضاعفت الحزمة الاجتماعية، ولكن الأسعار تضاعفت ثلاث مرات».

ويتصور القاهرةعمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة «مالتبيلز» للاستثمار، في ان زيادة السولار (الديزل) ستطرح أكبر مشكلة لأنها ستؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات والعوامل الإنتاجية، ما يمس حياة مواطني الطبقات المتوسطة ودون المتوسطةK ويقول «قد يرتفع سعر الخضر والفاكهة بنحو 20-25% بسبب زيادة تكلفة النقل».

ويستبعد الشنيطي ان تؤدي إجراءات الإصلاح إلى توتر سياسي نتيجة الاستياء في الاوساط الشعبية، إذ أن «قناعة الحكومة بأنه لن يكون هناك رد فعل من الناس جعلتها تتخذ اجراءات الإصلاح بهذا العنف».

ويضيف «الاضطراب الاجتماعي موجود بالفعل منذ تحرير سعر الصرف. وكان يفترض ألا يفاجأ الناس بالقرارات، لأن ما يحدث متفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد، الأمر الذي يجعلنا نتوقع ارتفاعات إضافية قادمة» في فواتير الوقود.

وتعاني مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد انتفاضة 2011، ضعفا في الوضع الاقتصادية، ونقصا في الدولار لانخفاض معدل الاستثمارات الاجنبية وعدد السياح بسبب التوتر السياسي والأمني.

وحصلت مصر في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي على 2.75 مليار دولار كدفعة اولى من قرض البنك الدولي.

وزارت بعثة الصندوق القاهرة في مايو الماضي لتقييم آثار برنامج الدولة للنهوض بالاقتصاد، وأعلنت التوصل إلى «اتفاق على مستوى الخبراء» بشأن الدفعة المقبلة البالغة 1.25 مليار دولار والتي يتوقع صرفها بمجرد اعلان المجلس التنفيذي للصندوق موافقته.