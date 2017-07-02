﻿الصدر يطالب بإقالة وزير الكهرباء «إذا ثبت تقصيره»

النجف ـ «القدس العربي»: طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأحد، باستجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، وإقالته «إذا ثبت تقصيره»، وتشهد محافظة النجف احتجاجات، ضد انقطاع الكهرباء في بعض مناطقها.

وقال مكتب الصدر، في بيان إن الأخير «زار محطة الكهرباء الغازية في محافظة النجف الاشرف للاطلاع عليها على خلفية التظاهرات الاخيرة في المحافظة».

وأضاف أن الصدر «طالب باستجواب وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، وإقالته إذا ثبت تقصيره»، واعتبر الصدر، بحسب البيان، أن «المرجعية الدينية خط أحمر ولا يمكن قبول التجاوز عليها». وقال الصدر، في تصريح خاص لـ NRT قناة عربية، «يجب تخصيص تكنوقراط ومستقل لحل أزمة الكهرباء، وتشكيل لجان عشائرية من النجف للقيام بواجبها إزاء المواطن حتى لا تثار المشاكل».

واستنكر الاعتداء على المتظاهرين قائلا «برأي المتظاهر دائما محق لذلك نستنكر أي اعتداء عليه، ونستنكر الاعتداء على القوات الأمنية أيضا، وكذلك الاعتداء على الحوزة العلمية والمدارس الدينية لأن هؤلاء ضيوف على الحوزة العلمية».

وقتل عراقي الخميس الماضي باشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين نزلوا إلى شوارع النجف للتنديد بانقطاع الكهرباء.

وتابع الصدر «لا يجوز للمتظاهر الاعتداء على القوات الأمنية ويجب الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة»، مشيرا إلى وجود «مؤسسات تابعة للدولة يجب التظاهر أمامها وبشرط أن تكون المظاهرات سلمية»، حسب قوله.

كما طالب، بإلغاء خطوط الطوارئ فورا كونها «جريمة لا تغتفر» باستثناء المستشفيات والمدارس وبعض المؤسسات الخدمية، مؤكدا أنه «لا يجوز إيصالها إلى بيوت المسؤولين والسياسيين». ووجه الصدر المتظاهرين بـ «الالتزام بسلمية التظاهرات وعدم الاعتداء على الضيوف، وعلى القوات الأمنية وتضييع انتصاراتها في الموصل»، محذرا في الوقت ذاته من أن «النجف ذات طابع ديني وعقائدي ويجب احترام جميع المراجع الدينية ولا يجب المساس بأمنها وبمواطنيها على الإطلاق».