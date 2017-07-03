﻿باسل غطاس : أدخل السجن الإسرائيلي مرفوع الرأس

الناصرة ـ» القدس العربي»: بعد مهرجان شعبي تضامني في بلدته الرامة في الجليل داخل مناطق 48 ، دخل عضو الكنيست المستقيل باسل غطاس السجن الإسرائيلي بعد اعترافه بتهريب هواتف محمولة للأسرى الفلسطينيين قبل شهور، ليقضي حكما بالسجن الفعلي لمدة عامين.

وكان غطاس (القائمة المشتركة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي) قد أكد في كلمته خلال المهرجان الشعبي أنه سيدخل السجن برأس مرفوع، موضحا أن الحكم بالسجن عليه يأتي لكونه ابنا لهذا الشعب المعذب، مسلوب الوطن والحقوق. وتابع «»جريمتي» التي أدفع حريتي ثمنا لها لا تختلف بشيء عما «اقترفه» مناضلون من أجل نيل الحرية والاستقلال لشعبهم بل هي أضعف الإيمان، ولا مبادئ ولا مثل ترتجى بدون النضال والاستعداد للتضحية من أجل تحقيقها وخاصة في سياق النضال ضد الاستعمار والاحتلال وللدفاع عن حقوق الشعب الأصيل ضحية المشروع الاستعماري الصهيوني المستمر».

ويؤكد غطاس أن السجن عامين بالنسبة له تحمل كامل للمسؤولية عن فعله «الضميري والإنساني والأخلاقي، تجاه أسرانا»، معتبرا ذلك فرصة لرفع قضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والممارسات غير الإنسانية والمناقضة للأعراف والمواثيق الدولية التي يقوم بها الاحتلال ضدهم.

وعلى خلفية جدل شهدته أراضي 48 قبل شهور حول جدوى وسلامة ما قام به حينما أدخل الهواتف للأسرى بالتهريب، قال غطاس في كلمته إن النضال لا يكون بمواصفات الربح والخسارة وبناء على حسابات الجدوى نضالا حقيقيا ذا منفعة على طريق تحقيق الحرية والمساواة والعدل.مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لرفع سقف النضال والمطالب باستمرار في وجه تغول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وأن عقلية الخوف التي سيطرت بعد النكبة والتطهير العرقي في الـ 48 التي

«وضعت شعار البقاء في الوطن بأي ثمن لم تعد قادرة على قيادة شعبنا في المراحل التاريخية الحالية والمستقبلية». وتابع «عقلية استحواذ الهزيمة وقبول نتائج النكبة بما فيها تحويل قسم كبير من شعبنا إلى لاجئين في الوطن واعتبار البقاء إنجازا تاريخيا حتى لو كان لها في السنوات الأولى بعد النكبة مبرر، فقدت منذ زمن أهليتها والتمسك بها يعني إعادة إنتاج الهزيمة وقبول الفتات من المواطنة في الدولة اليهودية».

لقد كبرنا يا أخوتي … لقد كبرنا

ومن أجل تسويغ دعوته لإعادة ترسيم الوضع الراهن والمستقبلي بالعلاقات بين فلسطينيي الداخل وبين إسرائيل والقيام بالاستنتاج السليم منه قال غطاس «أصبحنا شعبا قويا يعيش في وطنه، وحان الوقت لبناء مشروع وطني واضح ومتكامل الملامح، مشروع بنيوي لبناء الذات ولتحقيق أهداف وطنية جامعة». وقال أيضا إنه «لا يعقل أن نكون بعد ما يقارب السبعين عاما مجتمعا من دون مؤسسات وطنية منتخبة وذات موارد وقادرة على قيادة وتنظيم الشعب والمجتمع». مشددا على أن «بناء هذه المؤسسات وتنظيم المجتمع، لا يعتبر انعزالا أو انسلاخا عن المواطنة، وإنما العكس تماما». لافتا إلى أن من شأنه أن يعزز قدرات فلسطينيي الداخل على تحصيل حقوقهم المدنية وعلى تحصيل المساواة في كافة ميادين الحياة، ومن شأنه أيضا أن يقويهم ويشحذ هممهم في مواجهة اليمين الفاشي الحاكم.

وتابع «أكاد أقول جازما إننا لو كنّا فعلا كذلك لما تجرأت هذه الحكومة على إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون».

وخلص الى القول كمن يترك رسالة أو وصية سياسية «قبل أن نبحث عن حلفاء في المجتمع الإسرائيلي الموغل في التدهور نحو اليمين الاستيطاني والديني، بحجة تغيير حكومة اليمين، لنبن أولا مشروعنا الوطني ولنحصن مجتمعنا ونقيم مؤسساته على أسس عصرية ومهنية، فقط على هذا علينا أن نعول، وعلى أنفسنا وعلى شعبنا المقدام، ولنضع نصب أعيننا هذه الأهداف الكبرى وليس البحث على إنجازات صغيرة هنا وهناك، لنرفع شعار استعادة الوطن والمساواة التامة في دولة لكل المواطنين».

عودة المهجرين

كما دعا للعمل من أجل العمل ميدانيا لإعادة مهجرينا إلى قراهم كمشروع نضالي وليس كإحياء ذكرى لنعمل على استعادة أوقافنا وخاصة الوقف الإسلامي كمشروع نضالي، وليس كمطلب رمزي أكل الدهر عليه وشرب. وتابع «لنعمل على استعادة أراضينا المصادرة وعلى حقنا في الأرض والمسكن. هذا ما يليق بِنَا كشعب وهذا ما يتوجب علينا صنعه اليوم قبل الغد ولا أرى حقيقة عائقا أمام بدء هذه المسيرة التاريخية التي ستنطلق عاجلا أم آجلا ولن يقف في وجهها شيء».

يشار الى أن مندوبين من الأحزاب العربية في أراضي 48 شاركوا في المهرجان التضامني معه، وهناك أوساط واسعة لدى فلسطينيي الداخل تبدي تعاطفها الإنساني مع غطاس رغم تحفظها إزاء ما قام به، معتبرين أن المطلوب من السياسي أو النائب العمل على خدمة قضايا الأسرى وحرياتهم لا تهريب هواتف لهم.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية ضيقت الخناق على الأسرى الفلسطينيين وزياراتهم من قبل نواب عرب، بينما استغلت المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة الحادثة لشيطنة فلسطينيي الداخل ونزع شرعيتهم السياسية.

وفي صفحته على فيسبوك كتب النائب أحمد الطيبي (القائمة المشتركة عن الحركة العربية للتغيير) أمس أن زميله السابق غطاس يدخل السجن اليوم لقضاء محكوميته. وتابع الطيبي «أشعر بالتعاطف مع باسل غطاس الزميل في الكتلة وفي لجنة المالية وكذلك مع أفراد عائلته، حيث سيقضي مدة حكمه خلف القضبان. ليس سهلاً علينا أبدًا ان نرى زميلاً ونائباً يدخل السجن بعد حملة ممنهجة وغير مسبوقة ضد نائب عربي مهما كانت تهمته. وسحب الحصانة والاعتقال الفوري كانت سابقة فيها تمييز واضح وكذلك قانون الإطاحة الذي تم سنه في أعقاب ذلك. كنا زميلي اسامة السعدي وانا والمحامي شادي عباس في زيارة تضامنية له أمس في بيته في الرامة. نتمنى له الحرية والعودة لأهله وشعبه».

من جهته جدد وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان حملته على غطاس ووصفه بـ «مساعد الإرهاب»، مبديا سعادته باعتقاله و«كشف وجهه الحقيقي وهو يهرب هواتف لأسرى قتلة».