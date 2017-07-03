﻿13 برلمانيا في سجون الاحتلال بعد اعتقال النائبة جرار وقراقع يعتبر الأمر خرقا للمواثيق الدولية

رام الله – «القدس العربي» : أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار من منزلها في مدينة رام الله بعد توغل في المدينة، كما اعتقلت ختام السعافين رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية من منزلها في بيتونيا. وباعتقال جرار ارتفع عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين الى ثلاثة عشر نائباً.

وتعمدت قوات الاحتلال التي داهمت منزل جرار التي تبلغ من العمر 53 عاما، تفتيشه بشكل دقيق وقلب غالبية محتوياته قبل أن تقتادها إلى جهة مجهولة ودون إعلان سبب الاعتقال هذه المرة. وكانت جرار قد اعتقلت في عام 2015 وأمضت 14 شهراً في سجون الاحتلال بعد ان اعترضت النيابة العسكرية على قرار المحكمة بإطلاق سراحها بعد شهر واحد من الاعتقال.

من جهته حمل صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن المناضلتين خالدة جرار وختام السعافين، واعتبر الاعتقال جزءا من حملة ممنهجة مدروسة ومتواصلة واعتداء مباشراً على الشعب وقيادته، مؤكداً أن هذه الحملة المسعورة آيلة للتصعيد بسبب غياب المساءلة والمحاسبة من المجتمع الدولي وتواطئه في عدم ردع إسرائيل وإلزامها بالشرعية الدولية. وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية والمؤسسات الحقوقية العالمية بالتدخل الفوري للضغط على اسرائيل للإفراج الفوري عن جرار والسعافين وجميع المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال بلا قيد أو شرط.

واستنكر عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال النائبة جرار، بعد مداهمة منزلها في رام الله، واعتبر ان إعادة اعتقالها هو ضرب واضح للمواثيق والأعراف الدولية وانتهاك فاضح للحصانة التي يتمتع بها البرلمانيون المنتخبون، ومؤشر على أن سلطات الاحتلال مستمرة في ملاحقة كافة أبناء الشعب بكل فئاته وأطيافه.

وطالب البرلمانات العربية والأجنبية بسرعة التحرك الجاد لإطلاق سراح اعضاء المجلس التشريعي المنتخبين الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ومن بينهم من هو معتقل منذ أكثر من 15 عاما. واعتقلت سلطات الاحتلال منذ عام 2002 قرابة 70 نائبا في المجلس التشريعي وهؤلاء يشكلون أكثر من %50 من إجمالي عدد النواب، واستهدفت عددا من النواب الإناث كماجدة فضة وسميرة حلايقة وخالدة جرار.

وكان قراقع قد حذر كذلك من تداعيات الهجمة القانونية والدبلوماسية غير المسبوقة على حقوق الأسرى ومكانتهم النضالية والإنسانية التي تشنها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشكل مبرمج ومدروس على كافة المستويات الداخلية والخارجية.

وأكد ان الاحتلال يهاجم الأسرى بطريقة مختلفة عن السابق، فلم يعد يكتفي بالمضايقة داخل السجون واستخدام اساليب القمع والانقضاض على حقوقهم وكرامتهم، وانما يسعى الى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني الأمر الذي يتطلب آليات فلسطينية فعالة على المستوى القانوني والدبلوماسي لحمايتهم والدفاع عنهم.

وتتمثل الهجمة الاسرائيلية على الأسرى عبر قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الاسرائيلي، وكذلك التحريض الواسع على الأسرى واعتبارهم مجرمين وإرهابيين، ووضع أنظمة وإجراءات خطيرة من خلال عقوبات التعويضات المالية الباهظة على الأسرى وعائلات الشهداء، والسعي الى تحويل قضية الأسرى الى مشكلة داخلية فلسطينية من خلال سياسة الغرامات في المحاكم وداخل السجون، وتحويل قطاع الأسرى الى حمل ثقيل اقتصاديا وماليا على المجتمع الفلسطيني.

ويرى المسؤول الفلسطيني أن حكومة الاحتلال تريد ان تجرد الأسرى من حقهم السياسي في الحرية وإطلاق سراحهم في أية تسوية سياسية او اتفاق سياسي في المستقبل من خلال تثبيت ادعاءاتها ان هؤلاء الأسرى إرهابيون ويشكلون خطرا على الأمن والسلام في المنطقة، ما يتطلب ان التصرف بمسؤولية عالية لمواجهة المخططات الاسرائيلية تجاه الأسرى التي تترك بعدا استراتيجيا على مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية والى المحكمة الدولية في لاهاي لتثبيت الوضع القانوني للأسرى، وكذلك إلى أهمية تفعيل نظام التعويض الدولي لضحايا الاحتلال مع ضرورة وجود خطاب إعلامي وقانوني واضح للرأي العام الدولي حول مخالفات اسرائيل للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.