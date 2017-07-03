﻿العثماني يقر بالخطأ الفادح الذي ارتكبه ومعه أحزاب الأغلبية الحكومية

الرباط – «القدس العربي»: بعد صمت طويل وانتظار خرج الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية مساء السبت، على شاشة التلفزيونات الرسمية المغربية ليتحدث عن حراك الريف ويقر بالخطأ الفادح الذي ارتكبه ومعه أحزاب الأغلبية الحكومية بإدانة الحراك واتهام الناشطين بالانفصال والارتباط بالأجنبي.

وقال العثماني إن تصريحات أحزاب الأغلبية التي وصفت حراك الريف بـ«الانفصال» وبأنه «يخدم أجندات خارجية»، تصريحات «لا يجب أن تكون، لكن علينا أن ننسى الماضي ولا نعود إليه وننظر للمستقبل». وأكد أن الحسيمة حاضرة في كل اجتماعات الحكومة واللقاءات الوزارية وأن هناك اهتماما بالموضوع، وهناك من الوزراء من قام بأربع زيارات في ظرف وجيز إلى الحسيمة للوقوف على المشاريع المتعثرة.

وأكد العثماني أن حكومته ستدعم أي مبادرة تتبناها هيئات وجمعيات المدني لإيجاد لإنهاء الاحتجاجات بالريف، و»أي مبادرة للحوار مدنية تمت أو تستعد لها جمعيات المجتمع المدني مستعدين لدعمها وسنرى نتائجها» وقال «من احتج نحترمه ونعمل على تحقيق مطالبه وحتى من لم يقم بأي احتجاج فالحكومة تعمل على متابعة كل المشاريع بجميع الجهات». إلا أنه قال إن لا يد للحكومة في إطلاق سراح معتقلي الريف، لإنهاء الاحتجاجات بالريف، «الحكومة لا دخل لها في الجهاز القضائي» لكن «إذا وفرنا ظروفا إيجابية للهدوء يمكن أن تكون هناك حلول نساهم فيها كجهاز تنفيذي» مع ضمن محاكمة عادلة للمعتقلين و»هناك تعليمات من الملك للتحقيق في أي ادعاءات المعتقلين بأنهم تعرضوا للتعذيب وأن ستتم معاقبة كل من كان وراء ذلك التعذيب ستوفر للمعتقلين جميع ضمانات المحاكمة العادلة».

وقالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، إن اعتراف رئيس الحكومة أمام المغاربة، بخطأ تصريحات الأغلبية الحكومية حول تخوين نشطاء الحسيمة، أثبتت صحة الانتقادات التي وُجهت لتلك التصريحات «حينما خرجنا في حينه ننتقد التصريحات البئيسة والبليدة لممثلي بعض أحزاب الأغلبية بناء على إملاءات وزير الداخلية، كاد البعض يكفرنا وتم اتهامنا بالتهم المتداولة التي تنم عن ضعف الحجة والعجز أمام النقد البناء (تشوشون على رئيس الحكومة، تهددون تماسك الحزب…)». وكتبت تحت عنوان «الاعتراف بالخطأ فضيلة» «الآن يعترف رئيس الحكومة أمام المغاربة أن التصريحات الغريبة كانت خطأ ماكان له أن يكون بعد كل الأضرار التي خلفتها وراءها … تريثوا واهدأوا قليلا و»وسعوا خواطركم» أيها السادة والسيدات، تحلوا ببعض الديمقراطية والقدرة على القبول بالاختلاف مهما كان محرجا».

وقال عضو في الدائرة السياسية لجماعة العدل و الإحسان (شبه محظورة) إن الميزة الأهم لمقابلة العثماني أنه «قدم حقيقة دوره ودور حكومته المقزم إلى المنعدم بلا تجميل ولا نفخ ولا تقمص ولا تمثيل ولا تزوير ولا تمثيل عنتريات لا علاقة لها بالواقع» وقال حسن بناجح، عبر تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك”، عنونها بـ»الحسنة الوحيدة لمقابلة رئيس الحكومة» «لو وضعت كل البراهين على هامشية الحكومة في كفة ووضعت مقابلة ما يسمى برئيس الحكومة في كفة لرجحت بها لتبقى من أبرز الشواهد على أن الحكومة في المغرب لا تحكم، ومن تم فلا جدوى منها ولا من الانتخابات التي تفرزها». وأضاف «ابتداء من الليلة فمن كانت ما تزال لديه بعض رغبة في التصويت فإنه سيفقدها كليا ليقاطع الأقلية الصامتة وينضاف إلى الأغلبية الناطقة».

وقال خالد الجامعي إن الخروج الإعلامي لسعد الدين العثماني يؤكد أنه يتخبط في التصريحات حيث «أن العثماني اعترف بأن اتهام الاغلبية للحراك بالريف بالانفصال كان خطأ فادحا، علما أن جميع أحزاب الأغلبية الحكومية اتهمت حراك الريف بالانفصال».

وقال الجامعي إن سعد الدين العثماني يخبط خبط عشواء، وإن من سمع تصريحاته يصاب بالذهول، فبعد أن صرح بأن الحكومة لن تتدخل في قضية معتقلي الحراك بالريف لأن القضاء مستقل، عاد ليصرح، أن الحكومة يمكن لها أن تتدخل في القضية إذا عاد الهدوء والاستقرار للمنطقة بدون إعطاء ضمانات «أن القضاء في المغرب غير مستقل».