﻿حماس مرتاحة لتطور العلاقة مع مصر وترسل وفدا جديدا إلى قاهرة… وفتح مستاءة من تقاربها مع دحلان وتحذر من مخطط «فصل غزة»

غزة ـ «القدس العربي» : تبدي حركة حماس ارتياحا إزاء التطور السريع في علاقاتها مع مصر، خاصة بعد سماح القاهرة بضخ كميات من الوقود إلى قطاع غزة، ضمنت تشغيل محطة الكهرباء. ويستعد وفد جديد من الحركة لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين، لبحث تطبيق التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل اليها بينهما، في وقت التزمت فيه السلطة الفلسطينية الصمت، ولم تعلق على هذه الاتفاقات التي جرت للمرة الأولى بعيدا عنها.

وعلمت «القدس العربي» أن قيادات من حركة فتح التقت أخيرا مسؤولين مصريين في مدينة رام الله.

ويستعد وفد جديد من مسؤولي القطاعات الحكومية في غزة التابعة لحركة حماس، يضم مسؤولين من قطاعات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية، البدء في حوارات جديدة مع المسؤولين المصريين.

وأعلن أمين عام اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة أسامة سعد، عن توجه وفد فني حكومي من قطاع غزة إلى القاهرة لبحث تطبيق التفاهمات الأخيرة. وقال إن من ضمن القضايا التي سيناقشها الوفد مع الجانب المصري الجوانب الأمنية على الحدود، وقضية معبر رفح وملف الكهرباء والوقود.

وكان اللواء توفيق أبو نعيم، مسؤول قوى الأمن في قطاع غزة، قد قال إن اللجنة التي ستغادر القطاع للقاهرة، ستبحث في تنفيذ التفاهمات الأخيرة التي جرت مع القيادة المصرية، وعمل جرد للاحتياجات الأمنية التي تحتاجها المنطقة العازلة على الحدود الفلسطينية المصرية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس، كانت قد شرعت بإجراءات أمنية على طول الحدود الفاصلة بين غزة من جهة الجنوب وبين مصر، تمثلت قبل أيام بالبدء بإقامة منطقة عازلة، تمتد لـ 100 متر داخل حدود القطاع، وستزود بإضاءة كافية وكاميرات مراقبة، هدفها تعزيز الأمن ومنع عمليات التسلل والتهريب، وهو أمر كان ضمن خطط التفاهم الأخيرة بين وفد حماس والمسؤولين المصريين.

وتنتظر حركة حماس الوصول إلى بدء عملية فتح معبر رفح الفاصل بين القطاع ومصر، الذي يعد رئة القطاع الوحيدة على العالم، منذ فرض الحصار الإسرائيلي قبل11 عاما، وذلك بعد انتهاء مصر من جهتها من أعمال التوسعة والترميم في هذا المعبر، الذي من المتوقع أن يشهد إدخال بضائع وسلع للقطاع من جهة مصر.

وبالرغم من تقديم التسهيلات المصرية لغزة، التي تمثلت بدخول الوقود، أولى السلع المهمة التي تحتاجها حماس لخفض حدة أزمة الطاقة في القطاع، إلا أن أيا من المسؤولين في الحركة أو في مصر، لم يتحدث عن فحوى الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان قبل شهر، بقيادة رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، الذي يتردد أن يكون لمحمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، الذي اجتمع عدد من مساعديه مع وفد حماس، علاقة بالتسهيلات، بحكم قربه من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق قال حازم قاسم المتحدث باسم حماس، إن العلاقة بين حركته ومصر «تشهد نقلة نوعية وإيجابية»، خاصة بعد التفاهمات الأخيرة في القاهر». وأكد أن حماس والجهات الرسمية في غزة «تتخذ مجموعة من الإجراءات التي تساهم في ضمان أمن الحدود على الجانبين، إدراكاً منها أن الأمن القومي المصري هو جزء من الأمن القومي الفلسطيني، ولدينا مصلحة مشتركة لتعزيز تلك العلاقة». وأعرب عن أمله في المستقبل القريب بتطوير العلاقة بين حماس ومصر بما يشمل فتح معبر رفح وتسهيل مرور الأفراد والبضائع التجارية.

غير أن الاتفاق أو التفاهمات التي جرت كانت دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، الجهة المسؤولة سياسيا عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلاف عادة القاهرة السابقة، التي كانت تشترط على حماس قبل أي تسهيل تجاه غزة، وجود السلطة الفلسطينية كطرف رئيس.

ورغم ذلك لم توجه حركة فتح أي انتقاد مباشر أو غير مباشر لمصر. وعلمت «القدس العربي» أن مسؤولين كبارا في الحركة التقوا مؤخرا في مدينة رام الله في الضفة الغربية، مسؤولين مصريين يعملون في سفارة القاهرة لدى السلطة، ومطلعين على فحوى الملف الفلسطيني.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن قيادات فتح بحثت ملف المصالحة الداخلية المتعثرة، لكن أيا من مسؤولي الحركة لم يرغب في الحديث عما جرى في ذلك اللقاء، الذي عقد بعيدا عن وسائل الإعلام، ولم يخرج تصريح صحافي رسمي عن الحركة.

غير أن مداولات حركة فتح الداخلية التي بحثت في الاجتماع قبل الأخير لها تطورات الوضع في غزة، في ظل عدم تلبية حماس لشروط الرئيس محمود عباس لإتمام المصالحة، انصبت على الدور الذي يريد دحلان القيام به في غزة والتقارب مع حماس، وليس على تقارب القاهرة مع الحركة الأخير.

وطلب في وقت سابق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، من حماس توضيح حقيقة اللقاءات التي عقدتها مع مقربين من دحلان، القيادي الذين وصفهم بـ «الخارجين عن الصف الوطني».

وكان المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، قد قال إن ما تفعله حركة حماس «لا يدلل بالمطلق أن بوصلتها تتجه نحو الوطن والقدس والوحدة الوطنية، وإنما تتجه نحو مصلحتها الحزبية الخاصة التي تتقاطع في عدة أماكن مع مصلحة إسرائيل خاصة في ملف الانقسام والانفصال». واضاف أن «حجم التناقض الرهيب في مواقف حماس يجعلنا نتألم على حالها، لأننا وإن اختلفنا معها، لا نتمنى لها أن تصل إلى هذا الوضع الرديء أبدا». وأكد على موقف حركة فتح تجاه المصالحة، الذي يبدأ بحل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في غزة، والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية، وإنهاء ملف الانقسام الذي وصفه بـ «الأسود»، الذي قال إنه «أضر بالكل الوطني الفلسطيني بدل البحث عن تحالفات أقل ما يمكن وصفها بروابط القرى الجديدة».

وفي إشارة إلى تقارب حماس واجتماعاتها مع دحلان، بعيدا عن قيادة فتح، وبما يؤكد عدم ارتياح فتح لهذا التقارب، قال القواسمي إنه اذا أرادت حماس الاستمرار في هذه المهزلة فلتستمر، ولكن عليها أن تتخلى علنا عن شعاراتها التي طالما زاودت على الجميع بها وخاصة الدين والمقاومة، وأن تعتذر للمجاهد والداعية دحلان على التهم التي ساقتها ضده طيلة عشرين عاما أقلها كان الخيانة والكفر والتآمر على المقاومة.

وكانت حركة حماس قد حملت في وقت سابق دحلان مسؤولية الأوضاع التي أدت إلى سيطرتها عام 2007 على قطاع غزة، ووجهت له عدة انتقادات شديدة.

وفي السياق أيضا كان وزير العدل علي أبو دياك، قد اتهم حماس بمحاولة إقامة مشروع انفصالي في قطاع غزة، وقال «إن القبول بمشروع دولة أو دويلة أو إمارة أو حكومة انفصالية في قطاع غزة، يعني التنازل عن الحقوق الوطنية والقانونية الثابتة لشعبنا، والتنازل عن الدولة الفلسطينية المستقلة، والتفريط بالقدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والقبول بمشروع التقسيم والفصل الذي تتبناه إسرائيل، والخروج عن مبادئ الشرعية الدولية».

وسبق أن حذر مسؤولون في السلطة الفلسطينية وفتح، من وجود مخططات لإقامة مشروع إقليمي، هدفه تصفيه القضية الفلسطينية، يقوم على أساس إقامة دولة في غزة.