﻿شبكات مخدرات ودعارة بأرقام مرعبة في مناطق سيطرة النظام في دمشق

دمشق – «القدس العربي» : أدان ناشطون موالون للنظام السوري الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها عناصر الميليشيات المحلية من «الدفاع الوطني» و«اللجان الشعبية»، والتي تستمد نفوذها من الحصانة القوية التي تتمتع بها والامتيازات التي حصل عليها هؤلاء من قبل النظام السوري مقابل انخراطهم في صفوف بقايا مقاتلي جيشه المتهالك. وجاءت تلك الإدانات بعد سلسلة من الجرائم المروعة وانتشار شبكات الدعارة والاتجار بالبشر ضمن مناطق سيطرة النظام، والتي تعتبر تحت غطائه، بزعامة تلك الميليشيات وخاصة في العاصمة السورية دمشق وضواحيها.

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الداخلية في دمشق عن إلقاء القبض على حوالي 900 شخص من مرتكبي جرائم الدعارة ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة في حي جرمانا وحده على تخوم العاصمة دمشق، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: إنه «تم إلقاء القبض على العديد من مرتكبي جرائم الدعارة ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وقد بلغ عدد الأشخاص المقبوض عليهم في منطقة جرمانا منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه».

وأُلقي القبض على خمسة وثلاثين شخصاً بجرائم الدعارة وتسهيلها والاتجار بالأشخاص، وثلاثمئة وثلاثة أشخاص بجرم ترويج وتعاطي المواد المخدرة، وخمسمئة وثلاثة وستين شخصاً بجرائم مختلفة، ليكون مجموع من ذكرتهم الداخلية في بيانها 901 مجرم في حي جرمانا وحده.

وأكدت الوزارة في بيانها مصادرة كميات متنوعة من المواد المخدرة منذ بداية العام وحتى تاريخه، وفق ما يلي: حشيش مخدر 55 كيلوغراماً، هيروئين 4 كيلوغرامات، و368 غراماً، إضافة إلى حبوب مخدرة حيث بلغ عددها 6258 حبة، و963 حبة من الحبوب المخدرة المختلفة. ورصدت «القدس العربي» تعقيبات بعض الموالين في حي جرمانا على البيان حيث علق رامي أبو المجد قائلاً: نطالب الجهات المختصة بالتدخل فوراً ونزع السلاح من أيدي هؤلاء المجرمين، جرمانا ليست بحاجة للدفاع الوطني ولا إلى غيرهم، لا يعقل أن يكون عنصر مسلح يتعاطى المخدرات ويتصرف كمجرم، وبيده السلاح، لا يعقل أن يخرج عنصر مسلح من الملهى الليلي وهو سكران وبيده السلاح ويبدأ بتصرفات ترعب وتخيف الناس، ونرجو أن يتم حل هذه المشكلة قبل أن تقع المصيبة. وعقب رواد الأسدي أيضا قائلاً: «جرمانا مدينة ضمن سوريا بس غير خاضعة لقوانين انضباط لانو كتير ناس فيها مفكرين حالهن القانون بذاتو، ومتزعمين لأكبر العصابات طبعاً تحت حماية ناس كبار من الدفاع الوطني والجيش»، فيما علقت ريم حمشو، «والله جرمانا صح صار فيها مشاكل كتير وجرائم بس يلي مو منتبه ينتبه انو كل الجرائم يلي صارت بجرمانا سببها عناصر من الجيش والدفاع الوطني لي حاملين السلاح .. السلاح ما بصير ينحمل غير عالجبهة دفاعاً عن الوطن مو بشوارع والبيوت وطبعاً هاد الكلام لكل مجرم وازعر بيعرف حالو من قواتنا العتيدة».

وكان المحامي العام بريف دمشق لدى النظام السوري عبد المجيد المصري قد كشف في تصريح صحافي، عن ارتفاع واضح في جرائم القتل في مناطق ريف دمشق نتيجة إهمال النظام السوري لها، وخصوصاً المناطق الكثيفة بالسكان، مؤكداً أن نسبة الجرائم قد ارتفعت بنسبة واضحة مقارنة مع الأعوام السابقة. وقال المحامي العام في تصريحات لصحف موالية للنظام السوري: إن هناك ارتفاعاً واضحاً في نسبة الجرائم معظمها خطرة، لكن ما يميز هذا العام أن نسبة الكشف عنها كان 100 في المئة، وعلّل المصري سبب ارتفاع الجريمة بسبب «الظروف المعيشية الصعبة، إضافة إلى إهمال الحكومة السورية لمناطق الريف من الناحية الخدمية، مؤكداً أن «هناك إهمالاً كبيراً من هذه الناحية ما يؤدي إلى نوع من الفلتان الذي يؤدي بدوره إلى الجريمة»، حسب تعبيره.

وأشار إلى تراخي تعامل الحكومة السورية تجاه المدن والقرى المحيطة بالعاصمة دمشق، حيث قال: «لا توجد بيئة سليمة وذلك نتيجة التراخي الكبير في تلك المناطق»، موضحاً أن حياة الريف تختلف عن المدينة ومن ثم تحتاج إلى الكثير من الاهتمام والرعاية أكثر من المدينة، كمنطقة جرمانا بالقرب من مدينة دمشق، مؤكدا أن «عدد هؤلاء في ارتفاع مستمر، إضافة إلى أن الازدحام والفقر بين المواطنين يؤديان إلى ارتفاع نسبة الجرائم»، معتبراً أن البيئة الواحدة تقلل من الجرائم.