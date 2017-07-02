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سفير قطر لدى تركيا: قادرون على تحمّل الحصار المفروض علينا

Jul 02, 2017
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1 COMMENT

  1. سؤال يبحث عن اجابة:
    في بداية الأزمة لماذا لم يذهب وزير خارجية قطر الى الرياض أو ابو ظبى ولماذا لم يتصل أمير قطر بالملك سلمان أو قادة الإمارات،
    هل ظنوا ان الاتصال وزيارة تركيا أو ايران سيقدمان الحل ويجعل الدول المقاطعة تخاف وتتراجع. اثبتت الأيام خطا تلك الاستراتيجية

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