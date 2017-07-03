اصابة ثمانية أشخاص خلال إطلاق نار أمام مسجد في فرنسا

(د ب أ): ذكرت وسائل اعلام فرنسية محلية أن ثمانية اشخاص من بينهم فتاة تبلغ من العمر 7 أعوام اصيبوا بجراح في وقت متأخر من يوم الاحد بعد ان أطلق رجلان ملثمان النار أمام أحد المساجد في مدينة افينيون جنوبي فرنسا.

ونقلت صحيفة “لا بروفانس″ عن شهود عيان قولهم إن رجلين ملثمين، أحدهما كان يحمل مسدسا والآخر بندقية، ظهرا خارج المسجد حوالي الساعة 10:30 من مساء الأحد بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت غرينتش) وشرعا في اطلاق النار على حشود من الأشخاص.

وقالت الشرطة انها استبعدت بالفعل دافع الإرهاب، ويعمل المحققون المحليون على نظرية ان اطلاق النار كان جزءا من نزاع بين عصابات محلية.

وكان يقف ما لا يقل عن أربعة من الجرحى خارج المسجد، بينما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 7 أعولم بشظايا وهو تجلس مع عائلتها في شقة في الطابق الثاني. ولم يصب أي من الضحايا بإصابات خطيرة.

ويأتي إطلاق النار بعد أيام من محاولة رجل الاندفاع بسيارة في حشود خارج مسجد في العاصمة باريس إلا أن الحواجز منعته.

وفي 19 حزيران/ يونيو الماضي اتهم رجل بتهمة القتل المتصل بالإرهاب بعد أن اندفع بسيارته نحو مجموعة من الاشخاص بالقرب من مسجد شمالي لندن ما اسفر عن مقتل شخص واحد.