تمديد المهلة الخليجية الممنوحة لقطر 48 ساعة

(أ ف ب): أعلنت السعودية وحلفاؤها من الدول المقاطعة لقطر فجر الاثنين أن المهلة التي منحتها للحكومة القطرية للرد على المطالب الـ13 التي قدمتها اليها والتي انتهت ليل الأحد تم تمديدها 48 ساعة نزولا عند طلب أمير الكويت الذي يتوسط لحل هذه الأزمة.

وقالت السعودية والامارات والبحرين ومصر في بيان مشترك نشرته وكالة الانباء السعودية “واس″ انه “استجابة لطلب الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بتمديد المهلة الخاصة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء مهلة الأيام العشرة” مساء الأحد فإنَّ “الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة”.

واوضحت الدول الاربع في بيانها انها وافقت على تمديد المهلة “بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها الإثنين”.

واتى تمديد المهلة بعدما رفضت قطر ضمنيّاً مطالبَ جاراتها لاعادة العلاقات معها قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة العشرة ايام التي حددت لها للرد على مطالبها ال13.

وتشمل المطالب التي قُدّمت رسمياً الى الدوحة في 22 حزيران/ يونيو، اغلاق قناة “الجزيرة” وخفض العلاقات مع طهران، الخصم اللدود للرياض في الشرق الاوسط، واغلاق قاعدة عسكرية تركية في الامارة.

وصباح الاثنين يستقبل امير الكويت وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيسلمه رسالة خطية من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتحمل الرسالة الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق الكويت في أواخر الشهر الماضي.

وكان وزير خارجية قطر قال في مؤتمر صحافي في روما السبت بعد لقائه نظيره الايطالي انجلينو الفانو إنَّ “دول الحصار أعدّت قائمة المطالب لتُرفَض”.