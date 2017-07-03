وزير خارجية قطر يصل الكويت لتسليم الرد على مطالب دول عربية

(رويترز): قالت قناة الجزيرة إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل إلى الكويت الاثنين لتسليم رد بلاده على مطالب الدول العربية التي قطعت العلاقات مع الدوحة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر وافقت على تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على المطالب 48 ساعة.

وقطعت الدول الأربع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وبالتقارب مع إيران وهو ما تنفيه الدوحة. وتتوسط الكويت في الخلاف.