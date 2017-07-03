أزمة الخليج تمنع العاهل السعودي من المشاركة في قمة العشرين

(د ب أ): صرحت مصادر دبلوماسية سعودية بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرر الاثنين، عدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي الجمعة والسبت المقبلين في مدينة هامبورج الألمانية.

وقالت المصادر، إن “تطورات أزمة الخليج دفعت بالعاهل السعودي إلى اتخاذ قرار بإيفاد وزير ماليته محمد الجدعان للمشاركة في قمة العشرين نيابة عنه”.

من ناحية أخرى يبدأ وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل الاثنين جولة تستمر ثلاثة أيام إلى منطقة الخليج.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر وافقت الليلة الماضية على تمديد مهلة ممنوحة لقطر للرد على مطالب هذه الدول، التي قطعت علاقاتها مع الدوحة واتهمتها بتمويل الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.